Toy Story 5 potrebbe inserire un vecchio personaggio, ma l'indiscrezione non piace ai fan

Secondo le recenti voci di corridoio, il prossimo capitolo di Toy Story potrebbe riportare un vecchio personaggio in gioco, un rumour che non è piaciuto ai fan.

Si vocifera che Toy Story 5 riporterà uno dei personaggi storici del franchise d’animazione ancora una volta nel cast. Tuttavia la sua presenza (del tutto ipotetica) ha già scatenato il disappunto dei fan, che hanno riversato su X (precedente Twitter) la propria frustrazione. Come riportato da Screen Rant, secondo alcune voci di corridoio non confermate né smentite da Pixar il quinto capitolo con protagonisti Buzz e Woody potrebbe coinvolgere ancora una volta Andy, il bambino ormai cresciuto e diventato adulto che un tempo possedeva i giocattoli protagonisti. Se così fosse, a detta dei fan Toy Story 5 intaccherebbe il finale del terzo film, una scelta contestata sin da subito, pur non avendone la certezza.

Toy Story 5 potrebbe riportare Andy nel franchise, ma i fan non gradiscono

Basterà sbirciare su X per rendersi conto che i fan di Toy Story hanno già le idee chiarissime in merito ad un possibile ritorno di Andy. Se così fosse, il franchise andrebbe ad intaccare un finale ritenuto perfetto. A febbraio 2023, il CEO Disney Bob Iger aveva annunciato che un quinto film di Toy Story è in arrivo. Da quel momento, però, non è stato comunicato un aggiornamento. Ma è recente un’indiscrezione riportata da Screen Rant che vedrebbe Andy nuovamente coinvolto nella storia. Secondo i rumors, l’ex proprietario dei giocattoli potrebbe riapparire nel quinto film e la sua famiglia potrebbe essere al centro della trama. Pur non avendone la conferma, i fan del franchise hanno già prontamente criticato l’inserimento ipotetico di Andy ai fini della trama, perché ciò andrebbe a distruggere il suo addio in Toy Story 3. Tuttavia c’è chi crede possibile che questa volta saranno i suoi figli ad entrare in scena: e se i giocattoli finissero nelle loro mani? Ciò potrebbe spingere la Pixar a realizzare anche ulteriori sequel.





Andy will reportedly return in 'TOY STORY 5'.



His new family will be integral to the plot.



(via @TheDisInsider | https://t.co/ztIVx8cASY) pic.twitter.com/SyD0LU5dzY — One Take News (@OneTakeNews) September 2, 2023

Non tutti gli utenti su X sono contrari al ritorno di Andy, ma è pur vero che al momento si tratta semplicemente di un’indiscrezione non confermata dai vertici, quindi è ancora tutto in discussione. Ad oggi tutto ciò che sappiamo per certo è che Toy Story 5 è in produzione e, secondo quanto dichiarato da Pete Docter - direttore creativo dei Pixar Animation Studios - il film non farà a meno dei suoi storici protagonisti, Woody e Buzz. Al tempo stesso, Docter aveva promesso al pubblico delle novità in merito ad “altri progetti in sviluppo”, senza però sbilanciarsi troppo.