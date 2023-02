Disney - Confermati ufficialmente i sequel di Toy Story e Zootropolis

News Cinema

Bob Iger, CEO della Walt Disney Company, ha annunciato l'arrivo di Toy Story 5 e Zootropolis 2, confermando anche i rumor circa la realizzazione di Frozen III.

Nelle scorse ore il web e i social di tutto il mondo sono stati travolti da una notizia che molti fan del cinema e dalla Disney/Pixar in particolare stavano aspettando da tempo. Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, ha annunciato ufficialmente l'inizio dei lavori sui sequel della saga Toy Story e di Zootropolis. In merito ai progetti degli Studios, Iger ha poi confermato un rumor che circolava ormai da tempo, ovvero la realizzazione dell'atteso Frozen III.

Toy Story e Zootropolis - Cosa aspettarsi dagli attesi sequel dei due franchise

Durante il QI 2023 della Walt Disney Company, Bob Iger ha quindi annunciato, in maniera inequivocabile, l'arrivo di Toy Story 5, Frozen III e Zootropolis 2:

Oggi sono molto felice di annunciare che stiamo lavorando ai sequel dei nostri franchise più popolari, Toy Story, Frozen e Zootropolis. A breve condivideremo più informazioni su tali produzioni, ma questo è un grande esempio del nostro lavoro, assolutamente senza rivali.

Il lavoro sui tre progetti è alle prime fasi, quindi al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama o sugli eventuali registi o talent coinvolti. Come suggerito dallo stesso Iger, i sequel andranno ad aggiungersi a dei franchise attualmente in espansione. Toy Story, la cui conquista dei cuori dei fan è cominciata nel lontano 1995, è divenuta una delle saghe più prolifiche della Pixar e ad oggi conta tre sequel - rilasciati nel 1999, 2010 e 2019 - numerose serie spin-off e trasposizioni in altri media, come libri o vidogiochi. Di recente è poi stata realizzata una serie di corti dedicata al personaggio di Forky, comparso in Toy Story 4. Lo scorso anno ha invece debuttato in sala - e successivamente su Disney+ - Lightyear - La vera storia di Buzz, spin-off che racconta l'incredibile avventura dell'astronauta che ha ispirato il giocattolo Buzz. Zootropolis è rimasto invece un caso isolato, almeno per quanto riguarda i lungometraggi. È stata però realizzata una serie tv in esclusiva per Disney+, incentrata su alcuni dei personaggi più amati della pellicola. Frozen è invece diventato un franchise da record, in grado di sbancare i botteghini di tutto il mondo con due capitoli "cinematografici" - Frozen: Il regno di Ghiaccio e Frozen II - Il segreto di Arendelle - e numerosi progetti "collaterali", fra cui numerosi corti e diversi prodotti legati ad Olaf, il pupazzo di neve. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.