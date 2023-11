Torino Film Festival 2023, come sarà il festival di Steve Della Casa? "Come un minestrone"

News Cinema

Steve Della Casa, che termina quest'anno il suo secondo mandato da direttore del TFF, ha presentato l'edizione numero 41 di una manifestazione che ha contribuito a far nascere e che vede come "l'unione di elementi diversi ben dosati e amalgamati".

“Sono un fossile, io c’ero alla prima edizione del Torino Film Festival”, scherza Steve Della Casa. Però è vero che del TFF lui è stato uno lo ha seguito da vicino, vicinissimo, fin dalla sua nascita.

In questo 2023 il TFF arriva all’edizione numero 41, seconda e ultima della direzione Della Casa II (Steve il festival lo ha gestito anche dal 1999 al 2002). Il prossimo anno, come annunciato, alla direzione subentrerà Giulio Base.

E forse è proprio a lui che Della Casa si rivolge, indirettamente, quando dice che “il TFF è anche un festival di ricerca, pieno di film nuovi che segnano il cinema del futuro, con un concorso composto solo da opere prime e seconde che secondo me tale deve restare”.

Cosa sarà del TFF a venire, lo vedremo.

Intanto, Steve Della Casa parla di quello che è oggi, di quello che vedremo dal 24 novembre al 2 dicembre nel capoluogo piemontese.

Non vuole stare a fare un lungo e noioso elenco di nomi e titoli, il direttore in carica, preferendo il tentativo di descrivere “il senso che abbiamo voluto dare a questo festival, un festival il cui orientamento è tutto nel suo manifesto di quest’anno, che mette insieme tre persone che apparentemente non hanno nulla in comune l’una con l’altra”.

Le persone cui si riferisce sono Ugo Nespolo, autore del poster, uno “che ha la capacità di elaborare e rendere sua qualsiasi immagine”; John Wayne, che nel manifesto appare in un fotogramma di Sentieri selvaggi rielaborato da Nespolo; e Jean Luc Godard, di cui viene ricordata una citazione relativa appunto a Wayne: “Come posso io odiare John Wayne e poi amarlo teneramente quando prende improvvisamente in braccio Natalie Wood negli ultimi minuti di Sentieri Selvaggi?”.

“Questa per noi è la grande forza dei festival, cosa vuole essere il TFF”, dice Della Casa, “L’unione di elementi persone e idee che apparentemente non hanno nulla in comune”. “Un mash up di cultura, passione e divertimento”, aggiungerà poi. O, citando un titolo di Sergio Citti, "un minestrone".

Riguardo il programma in senso più stretto, Della Casa, su suggerimento di quello che è stato praticamente un suo vice, il direttore di Film Tv Giulio Sangiorgio, ha sottolineato come nel concorso e in generale nella selezione del TFF41 “il tema del femminile è molto importante, in numerosi film di parla di donne e di maternità”.

Anche per questo, in un festival che “vuole mettere insieme tante cose, compresa l’attenzione per il sociale”, dato che 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2023, è stato chiesto “a Monica Guerritore, protagonista di Girasoli, film diretto dalla madrina del festival Catrinel Marlon, di fare un intervento al riguardo”. Lo stesso farà qualche giorno dopo, in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS, Laura Morante, a Torino in veste di protagonista della fiction su Alda Merini La poetessa dei navigli.

La cerimonia di apertura del TFF41 si terrà “in uno dei luoghi più belli del mondo”, la Reggia di Venaria, sarà trasmessa in diretta da Hollywood Party e verrà dedicata a Pupi Avati, il quale ha voluto con sé tre suoi attori: Micaela Ramazzotti, Lodo Guenzi e Neri Marcorè.

Tra i nomi citati da Steve Della Casa poi ci sono stati quelli di registi che tornano a Torino dopo aver avuto un passato al Festival, come Alexander Payne (il film è The Holdovers), Takeshi Kitano (che presenta il Kubi visto a Cannes), Barbet Schroeder (col documentario su Ricardo Cavallo Ricardo and the paintings), Paolo Conte e Caterina Caselli (protagonista e produttrice di Paolo Conte alla Scala - Il maestro è nell’anima), Kyle Eastwood (che terrà un concerto e una masterclass sul lavoro con papà Clint).

Masterclass saranno tenute poi anche da Mario Martone, Fabrizio Gifuni, Elisabetta Sgarbi, Luca Beatrice & Gigi Mascheroni, Manuela Arcuri: “ospiti che hanno cose da dire e da dare”, ha detto Della Casa.

E Oliver Stone - che al TFF riceverà un premio - inizierà da Torino il tour italiano di presentazione del suo documentario su cambiamenti climatici e nucleare intitolato Nuclear Now.

Tornando sul programma, l’attenzione è andata poi al Focus dedicato al cinema argentino contemporaneo (e da segnalare c’è anche la presenza del nuovo doc di Mariano Llínas, Clorindo Testa), alla sezione horror Crazies ideata dallo scomparso Luciano Sovena, alla retrospettiva su Sergio Citti “che dà il giusto spazio a uno che è stato a lungo considerato solo come un succedaneo di Pasolini”, e a una sezione di film restaurati tra i quali si segnalano Uomini si nasce, poliziotti si muore di Ruggero Deodato, e Roma nuda di Giuseppe Ferrara, ultimo film di Tomas Milian rimasto finora invisibile, nel cui cast c’è anche Eva Henger, definito un “Suburra ante litteram”.

Il programma completo del TFF41 si può leggere sul sito del festival.

Qui, in chiusura, segnaliamo di nostra iniziativa che da vedere ci saranno anche Christine di John Carpenter in occasione del suo quarantesimo anniversario; il nuovo film di Radu Jude Do Not Expect Too Much from the End of the World; Yannick di Quentin Dupieux; You Hurt My Feelings di Nicole Holofcener. Oltre, ovviamente, alla personale su John Wayne che non poteva non chiamarsi Mezzogiorno di fuoco.