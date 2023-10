Christine - La macchina infernale compie 40 anni: un nuovo trailer del film di John Carpenter

News Cinema

Nel 1983 debuttava nei cinema il film di Carpenter che adattava l'omonimo best seller di Stephen King. Ecco un nuovo trailer che ne festeggia l'anniversario e annuncia una nuova uscita in sala (non in Italia).

L'anno era il 1983. John Carpenter era già John Carpenter, avendo alle spalle film come Halloween e 1997: Fuga da New York. L'anno prima, però, aveva preso una batosta critica e di botteghino con quello che è comunque uno dei suoi capolavori: La cosa.

Allo stesso tempo, anche Stephen King era già Stephen King, con le montagne di libri venduti e con il cinema che si stava appassionando in quell'attività che va avanti ancora oggi e che consiste nel portare sullo schermo le sue storie: erano giù usciti Carrie e Shining, in tv era passato un adattamento delle "Notti di Salem" e in lavorazione erano Cujo e La zona morta.

Successe che un produttore che ne aveva acquisito i diritti propose a Carpenter di fare un film da "Christine - La macchina infernale", e che il regista, dopo qualche titubanza e qualche altro film in cantiere che però stava richiedendo più tempo del previsto per concretizzarsi, decise di accettare.

È così che nacque, quarant'anni fa, Christine - La macchina infernale, il film con protagonista una Plymouth Fury del 1958 posseduta, malevola e gelosa che semina panico e sangue tra amici, fidanzate e conscenti del suo accidentale proprietario.

Ora, è vero che si tratta di un Carpenter minore; è vero che King lo ha citato come esempio di adattamento non riuscito (assieme a Shining, badate: il Re non ha proprio un palato fine sul cinema): Christine rimane però un film divertente e godibile, e solo Carpenter poteva riuscire nel fare di un'automobile demoniaca un personaggio credibile e ben delineato.

In occasione del suo quarantennale, Christine - La macchina infernale tornerà nei cinema in alcuni paesi, tra i quali al momento non è prevista l'Italia.

Questo qui sotto è il nuovo trailer ufficiale per festeggiare anniversario e ritorno in sala: