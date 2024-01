Top Gun Maverick, il regista smentisce un'incredibile teoria dei fan

News Cinema

Alcuni fan avevano elaborato una malinconica interpretazione di Top Gun Maverick, riguardante proprio il protagonista, ma fortunatamente il regista Joseph Kosinski la smentisce del tutto, pur ammettendo di essere affascinato dalla loro fantasia...

Chissà quanti di voi, vedendo Top Gun Maverick hanno per un attimo pensato la stessa cosa venuta in mente a un gruppo di fan, responsabile di una teoria alquanto macabra, che ha trovato un certo ascolto nei social: ospite dello spiritoso podcast Happy Sad Confused, il regista Joseph Kosinski ha voluto affrontare direttamente quella fantasiosa spiegazione del film con Tom Cruise, smentendola. Non riesce però a non dirsi ammirato dalla dedizione degli appassionati...

Top Gun Maverick: Pete in realtà è morto per tutto il film?

La teoria elaborata dai fan di Top Gun Maverick è costruita su un tipico modo di ragionare ultra-razionale e "logico" dei giorni nostri. In un mondo nerdico ossessionato dai "plot hole", gli spesso presunti "buchi di trama", ad alcuni non tornava che nell'incipit del film Pete "Maverick" Mitchell alias Tom Cruise sopravvivesse all'incidente del Mach 10. In quelle scene si perdono i contattti con Pete, poi lo vediamo ricomparire rintronato in un diner, con una piccola gag. Siccome nel mondo reale sopravvivere a un'eiezione a quella velocità sarebbe impossibile, o al limite non se ne uscirebbe in quelle tutto sommato passabili condizioni, questi appassionati hanno elaborato una teoria: tutto ciò che vediamo dopo è una drammatica fantasia di Mitchell, negli istanti che precedono la sua morte, una costruzione mentale per espiare il senso di colpa che si porta dietro da Top Gun. In effetti Pete sarebbe morto in quella prima scena. Il regista Joseph Kosinski ha naturalmente smentito questa elaborata spiegazione, che forse concepisce Top Gun Maverick come più realistico di quanto non sia, però ringrazia per questo accanimento. Per lui è segno di affetto.

Nella versione originale del copione in realtà seguivamo persino Maverick nella sua caduta libera, questo solo avrebbe smentito quella teoria. [...] Era una sequenza parecchio spettacolare, immaginavamo come sarebbe stato rientrare dallo spazio con quel tipo di tuta. [...] Ma mi piace [la teoria]! Il cinema è fatto per essere interpretato. Adoro che ci siano più modi di leggerlo. Nelle intenzioni un'opera d'arte va interpretata, e mi piace tantissimo che la gente ci legga cose. È tipo quella teoria sul Grande Lebowski, secondo cui Donny non sarebbe davvero lì. Perciò dico sul serio: fate pure!