Top Gun 3, Glen Powell conferma il suo ritorno: "Un jet mi aspetta"

Top Gun tornerà con un terzo film, che ha già anticipato il ritorno di Glen Powell. L'attore, dal suo canto, avrebbe confermato la partecipazione al progetto.

Anche Glen Powell ha qualcosa da dire in merito al terzo capitolo di Top Gun, progetto voluto da Paramount Pictures e annunciato da pochissimo che dovrebbe riportare ancora una volta Tom Cruise al centro dell’attenzione. L’attore, però, dovrà dividere la luce dei riflettori con altre star lanciate in Top Gun: Maverick come Glen Powell. Riapparso di recente in sala come protagonista di Tutti tranne te, rom com con Sydney Sweeney, Powell ha affrontato il recente annuncio di Paramount confermando il suo ritorno nel terzo film di Top Gun.



Top Gun 3, Glen Powell conferma il suo coinvolgimento nel trequel

Sono trascorsi circa due anni dal ritorno di Top Gun al cinema, un’attesa lunghissima durata quasi quarant’anni ma che ha rivisto il pilota di Tom Cruise nuovamente in azione. Nel film sequel, però, sono stati coinvolti altri personaggi tra cui quello di Glen Powell il cui ritorno è stato già anticipato al momento della notizia e adesso affrontato anche dall’attore in questione. Intervistato da Variety in occasione del press tour di Tutti tranne te, Glen Powell avrebbe confermato il ritorno del suo personaggio arrogante quanto talentuoso.

Le persone mi guardavano come se sapessi quello che stava succedendo. Presto verranno annunciate alcune cose divertenti, ma per me restano confidenziali. Parlo continuamente con Joseph Kosinski, Tom Cruise e Jerry Bruckheimer. Si sta muovendo qualcosa e sembra qualcosa di molto eccitante. Non so quando tornerò, ma sono sicuro che ci sarà un jet che mi aspetta in futuro.

Nonostante i vari scetticismi sul coinvolgimento di Tom Cruise in un possibile terzo capitolo, pare che l’attore non perderà l’occasione di tornare nuovamente in azione. Tuttavia non sarà da solo: anche altre star di Top Gun: Maverick daranno un forte contributo alla trama attualmente ancora top secret, che include anche Miles Teller. Il pubblico, però, si interroga sui tempi di realizzazione del film: bisognerà aspettare altri 36 anni per un terzo capitolo? Poco probabile, considerato che il sequel ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per la sua riuscita, inclusa la scomparsa di Tony Scott, regista del primo film.