Top Gun Maverick ed Elvis al Festival di Cannes 2022: i due Tom sul red carpet?

Anche se non c'è nulla di ufficiale, sembra proprio che Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, sia riuscito ad accaparrarsi quest'anno sia Top Gun: Maverick che Elvis, preparandosi ad accogliere Tom Cruise e Tom Hanks.

Per il suo debutto, visti i continui rimandi e l'attesa dei fan sempre più spasmodica, Top Gun: Maverick ha scelto un luogo e un'occasione fenomenali. Il sequel di Top Gun avrà infatti la sua anteprima durante l'edizione 2022 del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio. Non è un dato sicuro, ma probabilissimo.

Top Gun Maverick e il Festival di Cannes: una lunga storia d'amore

The Hollywood Reporter ci informa che Thierry Frémaux ha puntato da lungo tempo il film che segna il ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete "Maverick" Mitchell. Sembra che già nel 2020, quindi prima della pandemia, avesse in programma di mostrarlo al pubblico e alla stampa di Cannes, rigorosamente fuori concorso. Sappiamo che il film debutterà il 27 maggio (da noi il 26), e quindi la presentazione al festival, arrivato quest'anno alla settantacinquesima edizione, cadrebbe a fagiolo. Dalla Paramount non arrivano dichiarazioni in proposito, ma il 3 aprile, quando ci sarà la conferenza stampa della manifestazione cinematografica francese, ne sapremo di più. Certo, sarebbe un colpaccio per Frémaux avere Cruise sulla montée des marches e nella splendida sala Lumière del Palais des Festivals. L'attore non passeggia sulla Croisette da 30 anni, e cioè da quando, nel 1992, ha accompagnato, insieme a Ron Howard, Cuori ribelli.

Gli altri film che forse andranno a Cannes, a cominciare da Elvis

Top Gun: Maverick non è l'unico film di rilievo puntato da Thierry Frémaux. Fra i titoli che probabilmente il direttore del Festival di Cannes ospiterà con orgoglio ci sono anche: Three Thousand Years of Longing di George Miller, Crimes of the Future di David Cronenberg, Lightyear - La vera Storia di Buzz, che è targato Disney-Pixar, ed Elvis, il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. Anche avere quest'ultimo film al Festival darebbe grandissimo lustro al festival, perché porterebbe in Francia una star del calibro di Tom Hanks, che nel film interpreta il Colonnello Tom Parker, il manager del cantante. A ricoprire il ruolo di Presley è invece Austin Butler. Quanto al regista, ricordiamo benissimo quando, nel 2001, aprì il Festival di Cannes con il magnifico Moulin Rouge!, il musical con Ewan McGregor e la diva Nicole Kidman.

Elvis uscirà nelle sale italiane il 23 giugno. Ecco di nuovo il trailer del film: