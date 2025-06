Top Gun 3, il protagonista vivrà "una profonda crisi esistenziale": parla il regista Joseph Kosinski

News Cinema

Secondo quanto anticipato dal regista Joseph Kosinski sembra che in Top Gun 3, Pete "Maverick" Mitchell, interpretato da Tom Cruise, vivrà una profonda crisi esistenziale.

Top Gun 3 figurerà il Pete "Maverick" Mitchell di Tom Cruise in piena crisi esistenziale: ad anticiparlo è Joseph Krasinski, regista del threequel, che ha condiviso dettagli importanti sullo sviluppo del terzo film del franchise. L'attesa pellicola, annunciata poco dopo l'uscita dell'acclamato Top Gun: Maverick, è attualmente in sviluppo, con la sceneggiatura in dirittura di arrivo.

Top Gun 3, per Maverick ci sarà una "profonda crisi esistenziale" anticipa il regista

Il primo Top Gun è arrivato al cinema nel 1986, ma per il sequel è stato necessario attendere diversi anni: nel 2022 è arrivato Top Gun: Maverick, che ha rilanciato il primo film e alimentato la passione per i cult degli anni '80. Il cast era guidato sempre da Tom Cruise, a cui si sono affiancati Miles Teller e Glen Powell, tra gli altri. Dato il successo clamoroso della pellicola, nel giro di poco è stato annunciato un terzo film. Alla regia è tornato Joseph Kosinki con Ehren Kruger alla sceneggiatura. Ed è proprio a proposito della sceneggiatura che il regista ha dato un aggiornamento, rivelando non solo che è in fase di sviluppo, ma che la storia porterà Mitchell a vivere "una profonda crisi esistenziale". Parlando con GQ, Kosinski ha dichiarato:

"Penso che abbiamo trovato un modo per farlo, non solo nell'idea di ciò che vogliamo proporre, ma anche per l'idea stessa della storia che vogliamo raccontare. Stiamo pensando molto più in grande...E' una crisi esistenziale profonda quella di Maverick in questo terzo film. Qualcosa di molto più grande di lui. In realtà, sto cercando di raccontarlo senza svelarvi troppo. Maverick affronterà una domanda esistenziale, che lo farà sentire piccolo, rispetto a ciò che il film racconterà"

Non solo, Kosinski ha aggiunto che con Top Gun 3 ci sarà "un ultimo giro per Mitchell, un'ultima corsa", perché c'è ancora una "storia da raccontare per lui". Ma è necessario che la sceneggiatura sia solida per permettere alla storia di svilupparsi come vorrebbero e per questo, ha aggiunto il regista, potrebbe volerci del tempo. Perciò, non possiamo aspettarci Top Gun 3 a breve, ma non passeranno altri 30 anni, come ha suggerito Christopher McQuarrie (co-sceneggiatore del sequel), che ha dichiarato che l'attesa per il terzo capitolo non sarà così lunga.