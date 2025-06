Top Gun 3, la sceneggiatura è in fase di sviluppo: " È un'idea grandiosa"

News Cinema

Il regista di Top Gun: Maverick ha offerto un nuovo aggiornamento in merito allo stato di Top Gun 3, confermando che la sceneggiatura è in fase di sviluppo.

Top Gun 3 è un titolo particolarmente atteso e il pubblico spera di non dover aspettare troppo com’è accaduto con il sequel, arrivato al cinema a distanza di oltre trent’anni. A spezzare una lancia a favore della produzione è stato il regista Joseph Kosinski, che ha offerto un aggiornamento interessante sullo stato di avanzamento della sceneggiatura.

Top Gun 3, il regista rivela che la sceneggiatura è in fase di realizzazione

Se il primo Top Gun è arrivato al cinema nel 1986, per il sequel il pubblico ha dovuto pazientare un bel po’. Top Gun: Maverick è tornato in sala nel 2022, sempre guidato da Tom Cruise e alle prese con novità interessanti nel cast come Miles Teller e Glen Powell. Dopo il successo raggiunto, Cruise ha confessato che non avrebbe detto di no ad un altro film e il regista Joseph Kosinski ha offerto un aggiornamento interessante in merito allo stato del progetto. Secondo il regista, la sceneggiatura è in fase di lavorazione per merito di Ehren Kruger. Come riporta Screen Rant, queste sono state le parole del regista:

Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura proprio in questo momento. È un'idea grandiosa che ho sviluppato per quasi un anno, lavorando con alcuni amici della Marina e della Lockheed. E sì, Ehren ci sta prendendo gusto, quindi vedremo come andrà.