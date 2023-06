Tom Holland racconta come ha conquistato Zendaya: "Le ho aggiustato la porta"

News Cinema

Tom Holland ha raccontato scherzosamente cosa abbia saldato l'amore tra lui e Zendaya: un buon vecchio lavoro domestico, che l'ha lasciata molto colpita. Le piccole grandi cose, come si suol dire.

Tom Holland e Zendaya sono una coppia che fa sognare i fan, specialmente dopo il culmine della nuova trilogia di Spider-Man, dopo Spider-Man: No Way Home. Eppure, come ha raccontato scherzosamente Tom a UNILAD, il loro amore si è concretizzato sul serio dopo un'impresa tutt'altro che supereroica: ospite a casa di lei nei primi tempi della relazione, aveva notato che una porta funzionava male... Leggi anche Spider-Man, Tom Holland ripensa al suo casting per Peter Parker e oggi ha un rimpianto

Tom Holland: "Ora ti aggiusto la porta" e il sogno d'amore si corona

Premessa: Tom Holland ha l'hobby della falegnameria, ma l'ha imparata per una ragione molto pratica, come raccontò tempo fa a GQ. Nel 2014 ha seguito un corso di sei mesi, dietro suggerimento di sua madre, perché dopo i primi passi nel mondo dello spettacolo, nessuno lo chiamava più e i provini non stavano andando bene. Insomma, Tom si è sentito fare, com'è capitato a tanti di noi, il consueto discorso del "salvagente", il mestiere concreto che ti conviene saper fare nel caso la carriera artistica non decolli. Chiedetelo a Harrison Ford, che fino a Guerre Stellari sosteneva la famiglia così! Ormai Holland non ha certo più bisogno di lavorare come falegname per sopravvivere, ma gli piace ancora eseguire utili lavori domestici. Ospite a casa di Zendaya nei primi tempi della sua relazione, si è accorto che una porta non si muoveva bene, e qualcosa è scattato!

La falegnameria mi piace molto, l'adoro. Ho fatto il tavolo della cucina per mia madre, anche il suo ufficio. Ho costruito tutti gli armadi nella mia stanza da letto. Ho costruito una piccola casetta per gli uccelli con mio nonno. [...] Una volta ho aggiustato la porta della mia ragazza, all'inizio della nostra relazione. Stavo a casa sua in quel periodo e la sua porta era rotta. Feci: "Adesso ti aggiusto la porta!" E ora siamo innamorati.