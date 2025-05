Tom Cruise regala da anni torte al cocco ai colleghi più cari: ecco chi le riceve

News Cinema

In questi giorni in sala con Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise ha l'usanza di regalare torte al cocco ad alcuni colleghi e colleghe che hanno lavorato con lui o che ammira. Se ti arriva, sei in un club molto esclusivo.

L'attività promozionale per Mission: Impossible - The Final Reckoning con Tom Cruise, appena sbarcato nei nostri cinema, ha riportato a galla un'usanza alla quale la star rimane molto fedele negli anni: regalare a colleghi e colleghe spesso per Natale una splendida torta al cocco artigianale, della pasticceria Doan's Bakery. Non è necessario aver lavorato con Tom in un film (ma aiuta), basta essere una personalità legata al mondo dello spettacolo da lui rispettata. A questo giro confermano di aver ricevuto la loro Simon Pegg e Pom Klementieff, ma chi c'è nella lista generale? Scopriamolo. Leggi anche Tom Cruise e l'incontro con Dustin Hoffman prima di Rain Man: "Voglio fare un film con te" Mission: Impossible - The Final Reckoning: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film Mission Impossible 8 con Tom Cruise - HD

La torta al cocco di Tom Cruise illumina il Natale di fortunati e golosi vip

Simon Pegg, che ha conosciuto Tom Cruise direttamente sul set di Mission: Impossible III quasi vent'anni fa, ha confermato a People di ricevere regolarmente la torta al cocco (ecco la ricetta) che Tom riserva alle persone che rispetta di più nello show business, spesso colleghi e colleghi con cui ha diviso il set, ma non necessariamente. Gli fa eco Pom Klementieff, nel cast del Mission: Impossibile - The Final Reckoning adesso in sala: "Come no, mi piace tagliarla a fette e metterla in freezer. Poi me la mangio ancora congelata, così è meno dolce ed è favolosa col caffè al mattino. Cominci la giornata bella carica." Anche Miles Teller, dopo Top Gun Maverick, ne riceve una e la mette in freezer, proprio come Pom e come Cobie Smulders, che ha diviso con Cruise il set di Jack Reacher 2: "Me la mangio pezzetto per pezzetto, mi dura fino a marzo".

Va ancora meglio a Kirsten Dunst e Jesse Plemons, marito e moglie che grazie rispettivamente a Intervista col vampiro e Barry Seal - Una storia americana, ottengono una doppia dose. Kirsten, ospite del Graham Norton: "A casa la chiamiamo la Torta Cruise. È la migliore torta al cocco che abbia mai mangiato in vita mia!" Angela Bassett ha avuto l'onore di una versione a tre strati, per il suo 25° anniversario di matrimonio col marito. Il vaporoso dolce non manca nemmeno sulle tavole di Hayley Hatwell (collega nei Mission: Impossible), Rosie O'Donnell (amica da una vita), Renée Zellweger (c'è bisogno di ricordare perché?) e del regista Michael Bay. Addirittura Jay Ellis, con Tom in Top Gun Maverick, una volta era in Messico per Natale e ha imposto a sua madre di viaggiare da New York con la torta in un freezer portatile! Jon Hamm, sempre nel cast di Top Gun 2, sottolinea però con orgoglio di avere cominciato a riceverla ben prima di quel progetto. Cary Elwes (già in Dead Reckoning): "Normalmente non mangio le torte, ma se vengono da Tom Cruise, rifiutare è una mission impossible." Naturalmente Dakota Fanning, sua figlia in La guerra dei mondi di Spielberg, riceve la sua torta natalizia, ma lei è privilegiata: ha anche scarpe come regalo di compleanno. Brooke Shields è delusa, perché per dieci anni era sulla "lista della torta" ma ora non la riceve più, tanto che ha lanciato un appello via People: "Tom, devo tornare su quella lista!"

Tom Hanks, pur non avendo mai lavorato con Tom Cruise, è da sempre sulla lista, anzi l'arrivo della torta è un evento per lui e per il suo staff, come ha raccontato ospite di Last Meals su YouTube: "È così buona che ne puoi avere una sola all'anno. I miei colleghi alla Playtone cominciano: è arrivata la scatola? Tutti cominciano a tagliare fette sempre più sottili. È matematicamente provato che se continui a tagliare a metà, la torta di Tom Cruise non finisce mai."

Glen Powell, lanciatissimo da Top Gun Maverick, ha spiegato, ospite del talk show di Jennifer Hudson: "Ai miei amici che l'hanno provata piace così tanto che mi chiamano ai primi di dicembre e mi chiedono se è arrivata. Perciò adesso do una festa a casa mia per la torta di Cruise. È il mio Cruise Cake Party! Invito la gente per un boccone o due, ma non devono esagerare." Di recente Powell ha anche postato su Instagram un video dove spiega che la torta di Tom non devi semplicemente mangiarla... te la devi guadagnare!