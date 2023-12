Timothée Chalamet rivela cosa pensa sua madre dei suoi film Wonka e Bones & All

News Cinema

Qual è il film preferito della mamma di Timothee Chalamet del suo repertorio? L'attore confessa cosa ne pensa di Wonka e Bones & All.

Timothée Chalamet è riapparso al cinema, questa volta per interpretare un aspirante cioccolatiere in Wonka, film prequel che rivela le origini di un personaggio già mostrato più volte sul grande schermo. Eppure, a detta dell’attore che negli ultimi anni è stato lanciato sempre più nel mondo dell’intrattenimento, sua madre ha già individuato il suo ruolo preferito e, spoiler alert, non è Wonka. Diretto da Paul King, il film è stato descritto da quest’ultimo come una sorta di prequel diretto di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971 con Gene Wilder, ripercorrendo la storia di un giovane ambizioso che sogna di aprire una fabbrica di delizie. Ma quale sarà il ruolo preferito della mamma di Timothée Chalamet?



Timothée Chalamet confessa qual è il film preferito di sua madre

Il repertorio di Timothée Chalamet si è arricchito negli anni. Di recente l’attore è apparso sul grande schermo come protagonista di Bones and All, così come è stato scelto per guidare il cast di Dune e tornerà con una seconda parte a marzo 2024. E ancora ha recitato in Don’t Look Up, Piccole Donne, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun e Un giorno di pioggia a New York per menzionare i più recenti. La popolarità ha bussato alla sua porta con Chiamami col tuo nome, ma quale sarà il film preferito della mamma? A raccontare di più è proprio Timothée Chalamet. Ai microfoni di People, l’attore ha confessato che sua madre Nicole Flender abbia di gran lunga apprezzato soprattutto Bones and All diretto da Luca Guadagnino, ma al tempo stesso ha preso le difese di Wonka spiegando che è molto più in linea con lo stile di famiglia:

Questo è forse il titolo che preferisce di più del mio lavoro. Credo che abbia visto Bones and All per poi dirmi: ‘Devi essere più felice nei tuoi film’. Ma questa è la tradizione. Vengo da una famiglia di musical e questo è più in linea con il tipo di film che avrei pensato di fare dieci anni fa, se fossi stato abbastanza fortunato da lavorare. È stato davvero divertente lavorarci su. Credo che questo sia stato diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto finora.