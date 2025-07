Ti Presento i Miei 4: un nuovo teaser rivela il titolo ufficiale, il cast principale e la data d'uscita

News Cinema

Un nuovo e breve teaser ha rivelato il titolo ufficiale di Ti Presento i Miei 4, chi prenderà parte al cast e quando uscirà al cinema.

La famiglia Focker sta tornando. In un brevissimo ed inaspettato teaser, è stato annunciato il titolo ufficiale del prossimo capitolo di Ti presento i miei e il rispettivo cast che animerà la trama, confermando un nome che piacerà tantissimo ai fan. Dopo il lancio sul grande schermo nel 2000 con il primo capitolo, il franchise ha potuto contare anche su altri due sequel: Mi presenti i tuoi? nel 2004 e Vi presento i nostri nel 2010. Protagonista è Gaylord Greg Focker, con le fattezze di Ben Stiller, il cui cammino sentimentale intreccia la sua vita con quella dell’ostile suocero interpretato da Robert De Niro. Entrambi torneranno nel quarto film, il cui titolo ufficiale è stato finalmente svelato.

Ti presento i miei 4: Focker In-Law, il cast protagonista e la data d’uscita ufficiale

Dalle prime anticipazioni emerse in merito al quarto capitolo di Ti presento i miei, come riporta Screen Rant, sappiamo che la trama questa volta si concentrerà soprattutto sul figlio di Greg e Pam. Ormai studente universitario, il ragazzo è cresciuto e s’innamora di una donna che non sembra essere la compagna giusta per lui, o quantomeno è questo quello che pensa la sua famiglia. Ad interpretare la fidanzata in questione sarà Ariana Grande, il cui nome è stato confermato apertamente dal breve teaser che non solo ha svelato il titolo ufficiale del film, Focker In-Law, ma anche la sua data d’uscita.

Non bisognerà attendere poi molto per il ritorno dei Focker sul grande schermo. Il quarto film ha già fissato una data di distribuzione per il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti del 2026 e potrà contare sul supporto di Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Teri Polo e Blythe Danner. Anche Beanie Feldstein farà parte del cast. Questo prossimo capitolo, oltre ad introdurre la storia ad una nuova generazione attraverso il coinvolgimento di Ariana Grande, sembra ripercorrere anche i primi passi del primo film, quando era Greg a non essere ampiamente apprezzato dai suoi suoceri. Questa volta pare che toccherà alla fidanzata di suo figlio accusare il colpo. Non è chiaro chi interpreterà il figlio di Greg: tempo fa si vociferava che Skyler Gisondo (Superman) sarebbe in trattative per il personaggio, ma il suo nome non è apparso nel teaser d’annuncio, per cui staremo a vedere.