The Wolf of Wall Street è il primo film che dovete vedere in lingua originale per migliorare il vostro business english

Una recente ricerca ha comparato alcuni film classificandoli secondo la frequenza di termini di inglese commerciale usati nei dialoghi.

Ci sono molti motivi per vedere i film in lingua originale. Il primo, il più importante, è fruire dell'opera così come è stata concepita all'origine dai suoi autori. Il doppiaggio, utilissimo per superare la barriera linguistica, è pur sempre un lavoro di adattamento che toglie una cospicua percentuale di autenticità ai film o alle serie che guardiamo. Alla maggior parte di noi italiani va bene così, ma è fondamentale che ci sia sempre concessa la possibilità di scegliere. Il secondo potrebbe essere un motivo di studio, per tenere allenata la comprensione di una lingua che non è la nostra (con l'ausilio o meno dei sottotitoli). Terzo probabile motivo, il desiderio di ascoltare la vera voce degli attori sullo schermo. E così via fino ad arrivare a ragioni sempre più personali.

Tornando all'apprendimento di una lingua, nella fattispecie la lingua inglese che possiamo dire sia ormai imprescindibile per le nuove generazioni, ascoltarla e capirla va di pari passo con lo studiarla e parlarla. Se possiamo tutti lanciarci in una conversazione mentre siamo all'estero in vacanza o dare indicazioni a un turista anglofono in visita nel nostro Paese, quando si entra del mondo del lavoro non possiamo permetterci superficialità.

I film da vedere in versione originale per migliorare il proprio business english

La piattaforma di e-learning Preply, che mette a disposizione una serie di servizi per chi desidera imparare una lingua straniera, ha concluso una ricerca per identificare i migliori titoli con i quali implementare il proprio lessico di business english, di inglese commerciale. Si tratta di film attinenti al mondo del lavoro o del successo professionale, spesso ambientati nel settore dell'alta finanza dove si giocano i destini anche di tanti ignari investitori, in cui compaiono termini come Diversification, Stockbroker, Underwriting, Foreclosure, Internship, Encryption e Bandwidth, tanto per citarne alcuni.

Sono storie che possono essere più o meno sentimentali e ritrarre personaggi non necessariamente positivi, come il primo e l'ultimo della lista, entrambi basati su persone realmente esistenti. Il Jordan Belfort (Leonardo DICaprio) di The Wolf of Wall Street non potrebbe essere più lontano dal Chris Gardner (Will Smith) de La ricerca della felicità. È anche l'occasione per tornare su importanti classici come il Wall Street degli anni 80 e Jerry Maguire degli anni 90, o magari conoscere con 1 km da Wall Street altre qualità del buon Vin Diesel. Poi, rivedere il delizioso e amaro Tra le nuvole con George Clooney, scoprire il tesissimo thriller Margin Call sulla crisi finanziaria del 2007 oppure ridere con Owen Wilson e Vince Vaughn che a 40 anni devono rimettersi in gioco facendo Gli stagisti. E ancora, rimanere strabiliati nuovamente di fronte alla finezza degli script di Aaron Sorkin e David Mamet, autori rispettivamente di The Social Network e di Americani.

Qui sotto la lista dei film, classificati in base al numero di vocaboli di inglese commerciale che ogni copione contiene.

The Wolf of Wall Street (2013) - numero di vocaboli 2.957 / parole totali 22.978 Gli stagisti (2013) - nv 2.605 / pt 15.444 The Social Network (2010) / nv 2.485 - pt 16.268 Wall Street (1987) - nv 2.480 / pt 12.616 Steve Jobs (2015) - nv 2.416 / pt 17.360 Wall Street: Il denaro non dorme mai (2010) - nv 2.278 / pt 13.977 La grande scommessa (2015) - nv 2.271 / pt 14.772 Thank You for Smoking (2005) - nv 2.114 / pt 10.129 Jerry Maguire (1996) - nv 2.104 / pt 13.664 1 km da Wall Street (2000) - nv 1.943 / pt 14.357 Il diavolo veste Prada (2006) - nv 1.939 / pt 11.224 Lo stagista inaspettato (2015) - nv 1.938 / pt 14.010 The Company Men (2010) - nv 1.832 / pt 8.053 Tra le nuvole (2009) - nv1.823 / pt 10.008 Jobs (2013) - nv 1.800 / pt 10.338 I pirati di Silicon Valley (1999) - nv 1.751 / pt 10.183 Americani (1992) - nv 1.567 / pt 13.595 Margin Call (2011) - nv 1.341 / pt 8.656 Il petroliere (2007) - nv 1.341 / pt 9.006 La ricerca della felicità (2006) - nv 1.315 / pt 8.853