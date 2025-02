The Odyssey, Matt Damon rompe il silenzio sul casting nel film di Christopher Nolan

News Cinema

Matt Damon è uno dei numerosi nomi che popola il cast di The Odyssey, il prossimo progetto cinematografico di Christopher Nolan che di settimana in settimana continua a lievitare di numero. Matt Damon è stato uno dei primissimi nomi associati alla sua nuova avventura da grande schermo, che trarrà ispirazione dall’epico racconto di Ulisse di ritorno ad Itaca dopo la guerra di Troia. E, seppur a distanza di tempo dall’annuncio, Matt Damon ha finalmente infranto il silenzio commentando il suo prossimo ruolo accanto a Christopher Nolan.

The Odyssey, Matt Damon infrange il silenzio sul film: “Ho letteralmente un'odissea davanti a me”

La produzione di The Odyssey dovrebbe partire a fine mese e ha inserito nei luoghi di riprese anche l’Italia, per cui farà tappa anche in Sicilia. Il cast è composto da numerose stelle del cinema: oltre a Matt Damon, infatti, spiccano Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Benny Safdie ed Elliot Page.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Matt Damon ha infranto il silenzio, rilasciando una brevissima dichiarazione sul suo prossimo ruolo cinematografico: “Ho letteralmente un’odissea davanti a me”, senza sbilanciarsi troppo su quale ruolo interpreterà nel dramma epico. Del resto, in passato, ha già avuto modo di lavorare sul set di Christopher Nolan, sia in Interstellar che in Oppenheimer. In ogni caso la sua frase è stata già analizzata nel dettaglio dai fan: secondo Screen Rant, ad esempio, il fatto che abbia parlato in prima persona suggerisce un ruolo di spicco in The Odyssey. Potrebbe interpretare proprio Ulisse? In ogni caso il progetto ha già fissato una data d’uscita per luglio 2026.