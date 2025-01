The Monkey: Osgood Perkins anticipa una scena del suo nuovo film horror

News Cinema

Debutta nei cinema americani il 21 febbraio il nuovo film del regista di Longlegs, adattamento di un celebre racconto di Stephen King: guarda il video.

Il suo precedente Longlegs si è rivelato non solo all'altezza delle tante aspettative che aveva suscitato, ma anche uno dei film più interessanti del 2024. È giusto allora che già venga piazzato nella lista dei titoli più attesi del 2025 il nuovo film diretto da Oz Perkins, che è ovviamente ancora una volta un horror.

Perkins debutterà infatti il il 21 febbraio del 2025 nei cinema americani con The Monkey, adattamento - firmato dallo stesso Perkins - del racconto omonimo ("La scimmia") di Stephen King, parte della raccolta del 1985 pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer col titolo "Scheletri".

Di The Monkey, che conta tra i produttori anche James Wan, e che vede protagonista Theo James assieme a Christian Convery, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy, vi abbiamo mostrato tempo fa il primo teaser trailer nella versione red band. Ma ora, in occasione delle Feste, ecco un video introdotto dal regista che ci mostra una scena di pochi minuti che anticipa toni e atmosfere di questo suo nuovo lavoro:





The Monkey racconta la storia di Hal e Bill, fratelli gemelli che da bambini si erano imbattuti in un giocattolo maledetto (il pupazzetto di una scimmia, appunto) e che, oramai adulti, tornati a casa dopo anni per via di nuove, misteriose morti, devono liberarsi definitivamente della scimmia.

Secondo quanto anticipato da Perkins, questa volta l'orrore del film sarà venato, se non di commedia, sicuramente da ironia, come nei "vecchi film di John Landis, di Joe Dante o di Robert Zemeckis".

Anche Elijah Wood, coinvolto nel cast, ha parlato del film come di qualcosa di "diverso da tutto quello che ho fatto fino a questo momento", e di "una commedia cruenta" e "molto divertente".