The Monkey: ecco il primo teaser trailer (redband) del nuovo film di Osgood Perkins

News Cinema

Mentre finalmente Longlegs sta per arrivare nei cinema, ecco che dagli USA arrivano le prime immagini del nuovo horror del regista, adattamento di un celebre racconto di Stephen King.

Finalmente stiamo per vedere nei cinema italiani l'attesissimo Longlegs, il film con Maika Monroe e Nicolas Cage acclamato come uno dei migliori horror del nuovo millennio. Il film sarà presentato in anteprima italiana tra pochi giorni alla Festa del Cinema di Roma, per poi arrivare nei cinema di tutta Italia il 31 ottobre, per un Halloween coi fiocchi.

Ma, come già vi avevamo anticipato, Oz Perkins, regista del film, non è stato nel frattempo con le mani in mano, e il 21 febbraio del 2025 debutterà nei cinema americani il suo nuovo film, ovviamente ancora horror.

Si tratta di The Monkey, e è l'adattamento - firmato dallo stesso Perkins - del racconto omonimo ("La scimmia") di Stephen King, parte della raccolta del 1985 pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer col titolo "Scheletri".

The Monkey, che conta tra i produttori anche James Wan, vede protagonista Theo James (quello della serie di Divergent, di The White Lotus e di The Gentlemen) nei doppi panni di Hal e Bill, fratelli gemelli che da bambini si erano imbattuti in un giocattolo maledetto (il pupazzetto di una scimmia, appunto) e che, oramai adulti, tornati a casa dopo anni per via di nuove, misteriose morti, devono liberarsi definitivamente della scimmia. Nel cast del film c'è spazio anche per Christian Convery (che interpreta i gemelli da bambini), Tatiana Maslany, Elijah Wood, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy.

Questo è il primo teaser trailer, versione redband, di The Monkey.