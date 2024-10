The Marvels è il più grande flop della storia del cinema? Gli impressionanti numeri rivelati da documenti ufficiali

News Cinema

Alla fine dell'anno fiscale, alla presentazione della domanda per ottenere i crediti d'imposta, è trapelata la mostruosa cifra effettiva spesa dai Marvel Studios / Disney per il flop di The Marvels. E sì, il film supera così anche i disastri di Lone Ranger e John Carter.

In un anno che ha visto il trionfo di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios vogliono comprensibilmente dimenticare il difficile 2023, che per la Disney in generale si è trascinato diversi insuccessi al boxoffice. Ora che a settembre è terminato l'anno fiscale, sono trapelate però le monumentali spese per la produzione del flop più cocente, The Marvels: è il momento in cui si presentano le cifre per ottenere gli sgravi fiscali, così World of Reel e altri siti hanno consultato i documenti. A quanto ammonta il disastro di The Marvels? Sembra proprio un record assoluto... Leggi anche The Marvels, Teyonah Parris affronta le critiche ricevute dal film: "Dategli una possibilità"

The Marvels, con i reshoot ha toccato il budget di 378 milioni di dollari: il flop è peggiore di quanto immaginato