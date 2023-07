The Iron Claw mostra la famiglia Von Erich in una nuova immagine e rivela la data di uscita

News Cinema

Una nuova immagine di The Iron Claw mostra la famiglia Von Erich e la trasformazione di Zac Efron per il ruolo da protagonista. In più A24 ha annunciato la data di uscita del film.

La trasformazione di Zac Efron è ben evidente nel nuovo scatto di The Iron Claw. Il film drammatico ambientato nel mondo del wrestling racconterà la storia di Kevin Von Erich, personaggio interpretato per l’occasione da Zac Efron. Oltre ad aver condiviso un nuovo scatto che rappresenta la famiglia Von Erich, il film ha annunciato anche una data di uscita (quantomeno per gli Stati Uniti).

The Iron Claw, la trasformazione di Zac Efron e della famiglia Von Erich nella nuova immagine

Quasi un anno fa, A24 aveva mostrato ai più curiosi la primissima immagine di Zac Efron in The Iron Claw. L’attore, famoso dai tempi di High School Musical, si è completamente tuffato nel ruolo modificando anche il suo aspetto per rendere al meglio Kevin Von Erich sul grande schermo. Campione di wrestling, nel primo scatto in questione il personaggio è impegnato sul ring ed evidenzia non solo il taglio di capelli scelto per il ruolo, ma soprattutto il cambiamento fisico a cui è andato incontro Zac Efron. Ed è evidente anche nella nuova immagine condivisa da A24, che introduce anche altri personaggi. The Iron Claw racconterà infatti la storia della famiglia Von Erich, segnata dal mondo del wrestling e alle prese con svariate tragedie. Kevin Von Erich, infatti, è stato l’unico della sua famiglia a sopravvivere e ha assistito impotente alla perdita dei suoi cinque fratelli, tutti scomparsi a causa di problemi di salute, ma anche incidenti e suicidio.





Brothers. Wrestlers. Legends. Zac Efron, Jeremy Allen White and Harris Dickinson star as the Von Erichs in Sean Durkin’s THE IRON CLAW. In theaters everywhere this Christmas. pic.twitter.com/rVcWxYEOQ0 — A24 (@A24) July 27, 2023

Il cast è ricco di nomi interessanti, a partire dalla famiglia protagonista rivelatasi nel nuovo scatto. Troviamo, infatti, Jeremy Allen White nel ruolo di Kerry Von Erich, Harris Dickinson invece sarà David Von Erich e Stanley Simons nelle vesti di Mike Von Erich. Holt McCallany interpreterà il padre dei fratelli, Fritz Von Erich, mentre Lily James sarà la moglie di Kevin, Pam. Scritto e diretto da Sean Durkin, il film ha anche annunciato una data di uscita fissata per il 22 dicembre 2023. Tuttavia in Italia non sappiamo quando debutterà. In merito al duro allenamento fisico di Zac Efron e alla conseguente trasformazione, anche Kevin Von Erich ha rilasciato un commento:

Sarà un duro lavoro, penso. Ci sono molte informazioni e molto tempo da coprire, hanno molto lavoro da affrontare. Ma ho visto una foto del protagonista ed era grandioso. Non penso di essere mai stato così in forma.