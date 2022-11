Zac Efron ha il corpo di un wrestler nella prima foto di The Iron Claw

News Cinema

In The Iron Claw, Zac Efron interpreta il wrestler Kevin von Erich. Nella prima foto (che potete vedere al link) è in azione proprio sul ring... e sembra aver preso sul serio la sfida!

Zac Efron si è impegnato duramente in palestra per interpretare il wrestler Kevin von Erich nel biopic The Iron Claw, del quale è stata appena diffusa la prima foto, dove è evidente l'impegno dell'attore per non sfigurare in una parte fisicamente assai dura. Ma di cosa si parla esattamente nel lungometraggio firmato da Sean Durkin?Leggi anche Zac Efron adesso vive in un furgone

The Iron Claw, la triste storia della stirpe von Erich

A quanto sembra, negli States in generale e per tutti gli appassionati di wrestling in particolare, la storia della dinastia von Erich ha un'aura cupa e maledetta che ha spinto lo studio A24 e il regista Sean Durkin a dedicarvi un film. Zac Efron vi interpreta Kevin von Erich, l'ultimo sopravvissuto della famiglia che sul ring ha dominato la disciplina dagli anni Cinquanta fino ai Novanta. Quarant'anni che hanno fatto la storia dello sport, ma che hanno anche portato a una serie di tragedie che per i von Erich sono state pari ai trionfi professionali. A partire dal cancro ai polmoni e al cervello del patriarca Fritz, passando per due suicidi, un'enterite e un avvelenamento da tranquillanti, la loro storia è celebre anche per questa triste ragione, ma sono stati pur sempre campioni che si sono guadagnati un posto nella Hall of Fame della WWE.

Proprio Kevin von Enrich ha fatto da consulente per la lavorazione di The Iron Claw, il cui titolo è basato sulla mossa da ko che eseguiva Fritz. Kevin ha commentato così la forma attuale di Zac Efron: "Sta alla grande, deve allenarsi parecchio!" Il film sarà distribuito nel corso del 2023.