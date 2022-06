The Gray Man, Chris Evans contro Ryan Gosling nella clip del film Netflix

News Cinema

The Gray Man, un film d'azione che vede scontrarsi Chris Evans e Ryan Gosling sul terreno di Netflix, passerà a luglio anche dalle sale. Ecco una prima scena.

Se siete dei fan di Chris Evans e di Ryan Gosling, non disdegnando l'ironia che i due divi portano spesso con sé, avrete la curiosità di vedere The Gray Man, un film d'azione disinvolto per la regia di Anthony & Joe Russo, che avevano già diretto Evans / Captain America nel Marvel Cinematic Universe: oggi arriva una clip sottotitolata in italiano del film Netflix, che passerà dalle sale il 13 luglio, prima di debuttare sulla piattaforma il 22. Osserviamo insieme Evans e Gosling che se le danno di santa ragione...



The Gray Man, la trama del film con Ryan Gosling e Chris Evans