The Crow: ecco il primo trailer ufficiale del film che riporta al cinema Eric Draven

Come annunciato ieri sera, ecco le prime immagini video dell'attesissimo (e temutissimo) The Crow reboot del leggendario film del 1994 diretto da Alex Proyas e interpretato da Brandon Lee che aveva portato per la prima volta sullo schermo il personaggio del fumetto di James O'Barr. Ecco il primo trailer ufficiale del film!