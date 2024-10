The Apprentice, Jeremy Strong, solo attori gay per ruoli di persone gay? "Sono un po' all'antica, ma la richiesta è valida"

News Cinema

In The Apprentice, la storia di un giovane Donald Trump, Jeremy Strong interpreta il suo mentore Roy Cohn, segretamente gay. L'attore è eterosessuale, ma per il Los Angeles Times ha una risposta insolitamente moderata a un dibattito che infiamma gli animi.

Hollywood tende ormai a essere rigida, quando si tratta di scritturare attori o attrici nei ruoli di persone omosessuali, se loro stessi non lo sono nella vita reale. La tendenza, sostenuta anche dai movimenti LGBTQIA+, è contestata non solo dalla parte politica più conservatrice, ma anche da chi sostiene che non c'è alcun nesso: il mestiere della recitazione consiste nell'essere qualcun altro, dopotutto. Jeremy Strong in The Apprentice, biopic su un giovane Donald Trump, interpreta l'originale mentore del magnate, Roy Cohn, all'epoca segretamente gay. Strong però non lo è: cosa pensa delle polemiche? Leggi anche Tom Hanks non rifarebbe Philadelphia: oggi solo un gay potrebbe interpretare un gay Richard Dreyfuss contro le regole di inclusività per gli Oscar: "Mi fanno vomitare"

Jeremy Strong: interpretare un gay? "Cambiare la propria natura fa parte del lavoro dell'attore, ma..."

Jeremy Strong, star di Succession, è sposato con Emma Wall dal 2016 e ha tre figli. Perché vi diciamo questo? L'attore, eterosessuale, interpreta in The Apprentice: Alle origini di Donald Trump il personaggio realmente esistito di Roy Cohn, mentore del magnate, un uomo che aveva tenuto sotto segreto il più a lungo possibile la sua omosessualità. Il Los Angeles Times ha chiesto a Strong cosa pensi delle istanze degli attivisti LGBTQ, secondo cui un ruolo di una persona sessuale andrebbe dato a un attore o un'attrice di analoga identità sessuale. È una richiesta valida?

Sì, è assolutamente legittima. Io sono un po' all'antica, forse, nel credere che fondamentalmente si parla dell'attività artistica di una persona, e che storicamente i grandi artisti sono stati in grado di cambiare la propria natura. Il lavoro dell'attore consiste in questo. Il compito in un certo senso è proprio quello di rendere qualcosa che non appartiene necessariamente al tuo habitat originale. Anche se non penso che ci sia questa necessità, penso che sarebbe giusto però dare più peso a questa richiesta. [...]

Quello che penso è che, chiunque interpreti qualsiasi parte, deve prendere questi impegni con la stessa serietà con cui affronta la sua stessa vita, non è un gioco: le persone, le loro lotte e le loro esperienze che cerchi di restituire non sono un gioco. Se non credessi di poter capire profondamente la sua angoscia, il suo tumulto interiore, le sue necessità, il nodo gordiano che qualsiasi personaggio ha e Roy in particolare, se non credessi di poterlo capire in modo fedele, vorace, non accetterei di farlo. Di certo non faccio cose del genere per autocompiacimento.