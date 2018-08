Tarantino aggiunge (ancora) nuovi attori al cast di Once Upon A Time in Hollywood

Mentre prosegue a tutto ritmo la lavorazione di Once Upon A Time In Hollywood di Quentin Tarantino, del cui cast e della cui storia vi abbiamo parlato più volte, continuano a crescere gli attori di quello che si sta configurando come un gigantesco affresco storico sull'estate del 1969 a Los Angeles, quando le stragi della Manson Family cambiarono definitivamente la Città dei Sogni. Si tratterà, sicuramente, del film più corale del regista.

Ultimi (in ordine di tempo) a entrare nel film sono quattro attori. Si tratta di Lena Dunham, che non ha bisogno di presentazioni, di Maya Hawke (figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, Jo March nella miniserie di Piccole donne), dell'attrice e modella cilena Lorenza Izzo, moglie di Eli Roth, e di Austin Butler, visto in The Carrie Diaries e Shannara.

Lena Dunham sarà Catherine Share, la Gipsy della Manson Family, Butler avrà il fondamentale ruolo di Charles "Tex" Watson, il ragazzone texano che divenne il luogotenente di Charles Manson e il principale esecutore materiale dei cinque omicidi della villa di Bel Air e dei coniugi LaBianca, Hawke sarà un personaggio di fantasia, Figlia dei Fiori, mentre Izzo sarà Francesca Capucci, un'affascinante star del cinema italiano.

Il film uscirà il 26 luglio del 2019 ed è atteso a dir poco spasmodicamente dai fan del regista e da tutti gli appassionati di cinema. Ricordiamo che la sorella di Sharon Tate, Debra Tate, che si è sempre opposta a ogni rappresentazione degli omicidi, ha dato la sua benedizione a Tarantino dopo averlo incontrato e aver letto la sceneggiatura.