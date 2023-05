T'avevamo tanto amato: i grandi film in streaming diretti da Ettore Scola

News Cinema

L'autore di Brutti sporchi e cattivi e La famiglia avrebbe compiuto oggi 92 anni. Ricordiamo un artista unico in Italia con cinque film che trovate in streaming.

Di tutti i grandi autori scomparsi che il cinema italiano ha iniziato a produrre dal Dopoguerra in poi, Ettore Scola è probabilmente quello a cui ancora oggi siamo più affezionati. Col suo cinema capace di essere popolare e molto spesso anche “alto” - senza comunque mai avere pretese autoriali - Scola ci ha regalato alcuni degli affreschi socio-economico-culturali più veri e sinceri della storia della nostra cinematografia. Anche quando ha scelto di adoperare toni e stili differenti, il cineasta ha mantenuto sempre uno sguardo personale e molto preciso riguardo quello che aveva intenzione di raccontare. Manca clamorosamente all’appello dello streaming C'eravamo tanto amati (1974, foto principale) che molti ritengono - e probabilmente a buon diritto - il suo capolavoro. Si tratta senza dubbio di una mancanza dolorosa, a cui i cinque film in streaming qui sotto tentano di rimediare dimostrando il valore di Ettore Scola. Il quale avrebbe compiuto oggi 92 anni. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dall’indimenticato Ettore Scola

Brutti sporchi e cattivi

Una giornata particolare

La terrazza

Ballando ballando

La famiglia

Brutti sporchi e cattivi (1976)

Uno dei film maggiormente radicali di Ettore Scola e uno schiaffo grottesco all'arte di arrangiarsi della società ai margini, violenta e incarognita. Nino Manfredi al massimo della sua potenza espressiva guida un cast perfetto, che fa di Brutti sporchi e cattivi un affresco potente di uno tessuto sociale ai limiti del disfacimento. Premio per la miglior regia a Cannes per un film avvelenato, veritiero, troppo bello per non rimanere impresso nella memoria emotiva dello spettatore. Semplicemente bellissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Una giornata particolare (1977)

Unità di luogo e tempo per una storia intima che però racconta un momento storico del nostro Paese come pochi altri lungometraggi hanno saputo fare. Una giornata particolare affronta la solitudine e l’emarginazione a cui sono costretti i due protagonisti con una verità senza alcun sensazionalismo del sentimento. Nomination all’Oscar per un grande Marcello Mastroianni, e forse la miglior interpretazione della carriera di Sophia Loren. Basta e avanza per scrivere la storia del nostro cinema. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La terrazza (1980)

L’opera maggiormente politica di Ettore Scola, uno sguardo sentimentale ma anche non conciliato sulla classe dirigente di un Paese che dietro la facciata del benessere sente di aver fallito i propri obiettivi. L’autore riunisce tutti i grandi attori del tempo, da Vittorio Gassman a Ugo Tognazzi, da Marcello Mastroianni a Jean-Louis Trintignant e molti altri. Premio per la sceneggiatura a Cannes, La terrazza rappresenta forse un film a tesi, ma possiede la forza propositiva e la lucidità di sguardo di chi non ha paura di confessare le proprie mancanze. Importante. Disponibile su Google Play, Rai Play.

Ballando ballando (1983)

Trasferta transalpina, con tanto di nomination all’Oscar per il miglior film straniero, in cui Scola sperimenta ancora sull’unità di luogo per costruire un film che sembra una ballata malinconica, uno spaccato costruito su personaggi che spesso sono nel profondo fantasmi. Ballando ballando arriva dritto al cuore, un toccasana per chi guarda alla storia come vita condivisa di esseri umani comunissimi. Splendido. Disponibile su Amazon Prime Video.

La famiglia (1986)

E infine chiudiamo con quello che consideriamo il capolavoro di Ettore Scola, il passare dei decenni scanditi dalle carrellate lungo il corridoio di una casa qualunque, proprietà di una famiglia qualunque i cui componenti ci somigliano anche più di quanto vorremmo. Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant e un giovanissimo Sergio Castellitto fanno de La famiglia un film intimo, appassionante, sincero. Altra nomination all’Oscar per il miglior film straniero, un colpo al cuore davvero struggente. Con la sequenza della pastasciutta in silenzio da inchino. Ci manchi davvero, Ettore…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.