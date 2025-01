Superman, il nuovo spot televisivo mostra Lex Luthor in missione

News Cinema

Anticipando il Super Bowl di qualche settimana, i DC Studios hanno condiviso un breve spot pubblicitario di Superman mostrando alcune scene inedite, come quella con Lex Luthor.

Superman avrà le fattezze di David Corenswet quando apparirà sul grande schermo per guidare una nuova era dei DC Studios voluta fortemente da James Gunn. Quest’ultimo, del resto, ha firmato la sceneggiatura e guidato la regia della prossima avventura di Clark Kent sul grande schermo, il cui debutto è stato fissato da tempo per l’estate 2025. Per combattere l’attesa, i DC Studios hanno condiviso un nuovo spot televisivo della durata di appena 30 secondi in cui viene mostrata qualche immagine inedita del film.

Superman, il nuovo spot televisivo mostra Lex Luthor

Dopo il primo teaser trailer mostrato al mondo intero per saziare la forte curiosità nutrita nei confronti dell’Uomo d’Acciaio di nuova generazione, i DC Studios e Warner Bros. hanno condiviso un altro breve spot pubblicitario: potrebbe anticipare il grande debutto del primo trailer ufficiale di Super Man, che tutti credono arriverà con il Super Bowl? L’evento sportivo in questione è atteso tra qualche settimana negli Stati Uniti e in genere è un evento interessante anche per il mondo dell’intrattenimento per via dei trailer inediti condivisi nel corso della serata. Nel frattempo, però, i DC Studios hanno pensato bene di mostrare nuove immagini inedite di Superman tramite un breve spot pubblicitario di appena 30 secondi.