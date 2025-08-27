TGCom24
News Cinema

Supercar, arriva il film dal trio di creatori di Cobra Kai, Heald-Hurwitz-Schlossberg

Domenico Misciagna

Il mitico telefilm Supercar con David Hasselhoff diventerà un lungometraggio: la Universal Pictures ha affidato il revival a esperti degli anni Ottanta, il trio Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, già dietro all'apprezzata serie Cobra Kai, che riprendeva Karate Kid.

Supercar, arriva il film dal trio di creatori di Cobra Kai, Heald-Hurwitz-Schlossberg

Se ne è discusso spesso negli ultimi anni, ma ora sembra che la Universal Pictures stia davvero per avviare un film basato sul mitologico telefilm Supercar degli anni Ottanta, noto come Knight Rider in patria. Sappiamo che è inutile ricordare di cosa parlasse a chi è stato bambino in quel periodo, ma siccome esiste anche un povero resto del mondo che magari si sta grattando la testa, diamo poche essenziali coordinate: ex-poliziotto combatte i cattivi su auto senziente avveniristica, dotata di Intelligenza Artificiale. Sì, quello che per noi oggi è quasi quotidianità, negli anni Ottanta era una meravigliosa terra promessa. Chi si occuperà del film? Esperti di revival.

Gli autori di Cobra Kai si occupano del film tratto da Supercar, torna KITT

Sembra solo una Pontiac Firebird Trans Am nera, lanciata proprio nel 1982 all'esordio del telefilm Supercar (andato in onda fino al 1986 per quattro stagioni): in realtà nella serie KITT, ancronimo per "Knight Industries Two Thousand", era un modello modificato, praticamente indistruttibile, atto a ospitare una sofisticata intelligenza artificiale. La "guidava" fino a un certo punto il protagonista Michael Knight alias David Hasselhoff, che qualche anno dopo incrociò Baywatch: un cult dopo l'altro. Per quanto il tormentone "Vai KITT! / Okay, Michael!" abbia segnato una generazione di bambini e in particolar modo quel periodo, bisogna ammettere che questo revival oggigiorno ha un sapore di sfida interessante: l'Intelligenza Artificiale ha smesso di essere il "futuro" ed è diventata il nostro presente, anche integrata nelle auto, per cui gli autori che si stanno occupando per la Universal dell'adattamento cinematografico dovranno rimboccarsi le maniche.
Ma il trio composto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg è esperto di questi recuperi: insieme sono stati gli showrunner di Cobra Kai, che ha riletto per la contemporaneità il mito di Karate Kid, per cui avere loro a sceneggiatura e produzione rende l'operazione più interessante. Oltretutto, stando a a Entertainment Weekly, pare che Hurwitz e Schlossberg potrebbero occuparsi anche della regia, in un controllo totale che hanno sperimentato pure nelle otto puntate di Obliterated (2023) su Netflix.
Rimaniamo in attesa di saperne di più... e di avere la conferma di un cammeo di Hasselhoff e della vecchia Pontiac (dando per scontato che, se non altro per ragioni di sponsorizzazione, si cambierà auto). Leggi anche Masters of the Universe, il logo ufficiale è svelato, ma quando esce il film?

