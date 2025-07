Masters of the Universe, il logo ufficiale è svelato, ma quando esce il film?

News Cinema

Gli Amazon MGM Studios hanno svelato ufficialmente il logo di Masters of the Universe, il film che l'anno prossimo porterà al cinema le mitiche action figure Mattel che hanno motivato una generazione di bambini.

Gli Amazon MGM Studios hanno svelato con un breve video il logo ufficiale di Masters of the Universe, il film dal vero sui mitici Masters, in arrivo al cinema nel 2026: è un logo rimodernato e un po' diverso da quello che ricordate, l'originale che vi mostriamo qui in basso. L'annuncio di un logo è di per sé significativo: suggerisce che, successo permettendo, la major abbia intenzione di puntare sulla proprietà Mattel piuttosto a lungo, con eventuali seguiti e spin-off, in odore di "universe" (di nome e di fatto, dopotutto). Ma quando uscirà di preciso Masters of the Universe? Leggi anche Masters of the Universe, Dolph Lundgren anticipa il suo potenziale coinvolgimento nel live action

Masters of the Universe, un reboot all'insegna della nostalgia