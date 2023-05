Super Mario Bros. - Il film batte un imbarazzante record del Re Leone

News Cinema

Negli Usa, il grande successo di Super Mario Bros. - Il film ha superato il record del Re Leone in una categoria piuttosto curiosa... eppure significativa. C'entra il sito Rotten Tomatoes... e non è una vittoria troppo nobile.

Super Mario Bros. - Il film ha battuto anche il remake del Re Leone, in un record divertente ma anche piuttosto significativo, che se possibile aumenta ulteriormente la distanza tra critica e pubblico, almeno in determinati casi più legati a un fandom specifico. Sul sito Rotten Tomatoes, il cartoon Illumination / Nintendo risulta infatti, dopo il boxoffice dell'ultimo weekend, il più alto incasso americano ad avere una media di recensioni "marcia", cioè negativa, sul celeberrimo e apripista sito aggregatore. Guardiamo i numeri.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Super Mario Bros. - Il film è il più remunerativo "brutto" film al boxoffice americano