Sulle tracce dell'assassino: i migliori film in streaming che hanno come protagonisti killer su commissione

Il cinema di genere, in particolare quello hollywoodiano, ha sfruttato questo personaggio per realizzare film di culto. Ecco cinque esempi in streaming.

Rivolgiamo oggi la nostra attenzione cinefila alla figura in chiaroscuro dell’assassino su commissione. Il cinema di genere, in particolar modo quello a stelle e strisce, ne ha fatto in qualche modo un personaggio carico di fascino ambiguo. La pianificazione spesso fantasiosa e l’esecuzione senza scrupoli di questo tipo di personaggi si è rivelata fonte di ispirazione per numerosi e riusciti thriller, tra i quali ci sono ovviamente i cinque film in streaming elencati qui sotto. Buona lettura.

Il giorno dello sciacallo (1973)

Un grande regista classico come Fred Zinnemann porta sul grande schermo l'adattamento del capolavoro letterario firmato da Frederick Forsyth. Edward Fox nella parte dell’assassino senza anima è un concentrato di fascino oscuro e gelido. Un thriller politico di enorme fattura cinematografica, che rispecchia metaforicamente i turbamenti sociali e politici del periodo. Nel cast anche un superbo Michael Lonsdale. Il giorno dello sciacallo è un film da recuperare assolutamente, è un gioiello di tensione anni ‘70. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

I tre giorni del Condor (1975)

Uno dei veri capolavori della Hollywood del decennio, un thriller che parte con una scena di violenza tanto silenziosa quanto terrificante, un momento di cinema ancora oggi da brividi. L'assassino interpretato da un incommensurabile Max von Sydow quando è in scena ruba lo schermo a Robert Redford, cosa assolutamente non facile. I tre giorni del Condor viene diretto da Sydney Pollack con un senso del genere impareggiabile, un prodotto che si eleva a cinema d’autore grazie a una visione e a un tempo di racconto perfetti. Uno dei più grandi film di spionaggio della storia del cinema. Se non il più grande. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Léon (1994)

Quanto vigore cinematografico nel cult-movie diretto da Luc Besson! Il cineasta non va di certo per il sottile ma costruisce uno spettacolo pirotecnico e serrato, dove Jean Reno la fa da padrone ma a rimanere impressi sono anche l’esordiente Natalie Portman e il “villain” d’autore interpretato da Gary Oldman. Léon è la visione personale e testosteronica del suo autore, che lavora sul genere a modo proprio ricostruendolo secondo le direttive del modo di intendere il racconto alla francese. Un film enorme, straripante, sentito e alla fine anche commovente. Un assassino prezzolato dal cuore d’oro, nel senso più umano del termine. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Collateral (2004)

Film talmente denso da trascendere l’azione e farsi metafora, discorso profondo sul senso delle azioni che compiamo, soprattutto quelle di tutti i giorni a cui non siamo più abituati a dare peso. Collateral è una sfida prima di tutto umana tra due uomini persi nella notte. Tom Cruise nella parte dell’assassino Vincent è al vertice delle proprie potenzialità, Jamie Foxx ne sostiene la prova con un'interpretazione personale e dolente. Scene da antologia e un finale che è un classico. Lo scriviamo ancora una volta: il capolavoro di Michael Mann. Che ne ha fatti…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Non è un paese per vecchi (2007)

L’Anton Chigurh straordinariamente ritratto da Javier Bardem (Oscar come non protagonista) è la rappresentazione più terrificante e ipnotica della teoria del caso (o caos) del cinema dei fratelli Coen. E forse proprio per questo Non è un paese per vecchi è uno dei loro film migliori, perché forma e contenuto si compenetrano a formare un mix incredibile: tanto perfetta la visione, tanto folle è la trasposizione del romanzo di Cormac McCarthy. Cinema di genere elevato all’ennesima potenza, ovvero ad arte. Con un finale che ancora oggi è magnificamente indecifrabile…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.