Succede anche nelle migliori famiglie: al via la nuova commedia di Alessandro Siani in arrivo il 1 gennaio 2024

Alessandro Siani ha cominciato le riprese di Succede anche nelle migliori famiglie, la sua nona commedia. Nel cast, insieme a lui, anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Antonio Catania. L'uscita in sala è prevista per il 1 gennaio 2024.

È entrato in lavorazione, in Sicilia, il nuovo film di Alessandro Siani, che si intitola Succede anche nelle migliori famiglie ed è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

Siani è anche autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci nonché protagonista. Accanto a lui recitano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen e Sergio Friscia.

Succede anche nelle migliori famiglie è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema. Il film uscirà il 1° gennaio del 2024 con 01 Distribution, pronto a sfidare le altre commedie di punta delle festività natalizie e di fine anno.

Succede anche nelle migliori famiglie: la trama del film

E veniamo alla trama di Succede anche nelle migliori famiglie, che, ça va sans dire, è una commedia. Alessandro Siani interpreta Davide Di Rienzo, il componente meno realizzato di una famiglia che sembra perfetta. La morte del padre, grandissimo professionista e uomo da cui prendere esempio, manda in tilt e sconvolge le certezze di tutti: di Davide, di mamma Lina e dei fratelli Renzo e Isabella. Per sfortuna, quando sono in ballo i Di Rienzo, i drammi fanno ridere e le tragedie familiari si trasformano in una scatenata commedia, col risvolto noir di un cadavere imprevisto da occultare. In mezzo a un simile marasma, Davide dimostrerà di non essere la pecora nera della famiglia ma un uomo sincero e talentuoso.

Alessandro Siani, il cui ultimo film per il cinema è stato Tramite amicizia, uscito quest'anno nel giorno di San Valentino, sta attualmente lavorando al musical tratto dalla serie Mare Fuori. Idolo dei napoletani, l'attore e regista ha diretto, escluso il nuovo lungometraggio, 8 film. Il primo, intitolato Il Principe abusivo, ha sbancato i botteghini, battendo perfino il graditissimo Django Unchained di Quentin Tarantino. Correva l'anno 2013.