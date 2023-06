Storia di un soldato: i film in streaming che mostrano la vita nell'esercito

News Cinema

L'addestramento militare e la vita in territori di conflitto sono spesso stati motivo di racconto per grandi film. A dimostrarlo i titoli in streaming che trovate di seguito.

Vogliamo oggi raccontarvi i nostri soliti film in streaming partendo da un comune denominatore: la vita nell’esercito. Abbiamo selezionato cinque film di indubbia intensità, molti differenti tra loro ma legati da un filo tematico ben preciso, ovvero la volontà di raccontare il processo di inesorabile alienazione psicologica che può condurre i soldati verso una condizione a dir poco problematica. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano la vita di un soldato

Full Metal Jacket

Tigerland

Jarhead

Nella valle di Elah

The Hurt Locker

Full Metal Jacket (1987)

Full Metal Jacket: Il Trailer Ufficiale della versione 4K del Film - HD

Il capolavoro diretto da Stanley Kubrick è una storia straordinariamente spezzata in due, la quale mette in scena prima l’orrore dell’addestramento per preparare i soldati a diventare macchine da guerra e successivamente esplicita quanto tale processo si riveli successivamente inutile e tremendamente irrisorio. Full Metal Jacket riflette la visione di un autore unico, che mette in scena la logica dell'essere umano e la sua eterna sconfitta come nessun altro. Film epocale, un concentrato di bellezza estetica e orrore della visione senza eguali. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Tigerland (2000)

Quando Joel Schumacher si “defilava” e faceva film più piccoli e sentiti, ne uscivano molto spesso fuori perle nascoste. Come questo Tigerland, che ha lanciato la carriera di Colin Farrell nel ruolo di un soldato che non vuole perdere la propria umanità, insieme a quella dei propri compagni di sventura, durante l’addestramento che li porterà al conflitto. Tigerland è un’opera sincera, emozionante, stratificata nel mettere in scena ragioni contradditorie ma ugualmente degne di essere ascoltate. Prezioso. Disponibile su Amazon Prime Video, Disney +.

Jarhead (2005)

Jarhead: il trailer del film

La bellezza estetica di Jarhead, straordinariamente fotografato da Roger Deakins, si fonde perfettamente sul discorso portato avanti dal regista Sam Mendes e dal protagonista Jake Gyllenhaal. Alla fine si tratta forse di una commedia nerissima sul non perdere l’identità dentro un universo kafkiano ambientato tra le dune del Medio Oriente. Film angosciante e serafico, uno spaccato di vita militare davvero notevole. Da rivedere e amare più di quanto non lo sia stato a suo tempo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Nella valle di Elah (2007)

Il dramma diretto da Paul Haggis indaga dall’interno le dinamiche di straniamento che portano i soldati a diventare mostri. La detective story portata avanti da Tommy Lee Jones, padre in cerca di verità riguardo la morte del figlio, serve per dipanare un dramma livido e pieno di emozioni. Charlize Theron a supporto è preziosa, anche lui fa in modo che Nella valle di Elah scavi un solco profondo e duraturo nell’anima dello spettatore. Struggente e bellissimo. Nomination all’Oscar per il miglior attore protagonista. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Hurt Locker (2008)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Chiudiamo con un portentoso Jeremy Renner che diventa un”titano” della guerra, assuefatto al pericolo e impossibilitato a farne a meno. La sua psicologia è di una complessità devastante, il perno attorno al quale Kathryn Bigelow fa ruotare il suo splendido The Hurt Locker. Momenti di tensione incredibili per raccontare un gruppo di soldati alle prese con la tragedia, prima di tutto quella umana di dover morire per ideali forse altrui. Oscar per il film e la regia, primo a una donna. Ha fatto la storia del cinema, e con discreto merito. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.