Steven Spielberg reagisce alla dedica di Ke Huy Quan durante i Golden Globe

L'ex-Data e l'ex-Short Round dei Goonies e Indiana Jones, Ke Huy Quan, ha stretto in mano il Golden Globe e ha ringraziato Steven Spielberg, lo sappiamo. Il regista ha raccontato la sua reazione ad Access Hollywood.

Golden Globe come migliore attore non protagonista in Everything Everywhere All at Once (dal 2 febbraio di nuovo al cinema), Ke Huy Quan come sappiamo ha ringraziato Steven Spielberg per averlo scelto in Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies, tra il 1984 e il 1985, dando il via a quello che per lui è un sogno che prosegue. La cosa non ha lasciato indifferente Spielberg, che ha spiegato la sua reazione ai microfoni di Access Hollywood. Leggi anche Indiana Jones, Short Round per uno spin-off? Ke Huy Quan è disposto!

Steven Spielberg: "Ke è pieno di positività e amore"

Steven Spielberg ha festeggiato i due Golden Globe per il suo bellissimo The Fabelmans (migliore regia e miglior film drammatico), ma è rimasto anche molto colpito dalla dedica affettuosa che Ke Huy Quan gli ha rivolto, quando l'attore ha stretto in mano il suo primo prestigioso premio. I personaggi di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e di Data in I Goonies (1985) sono entrati nell'immaginario collettivo e, ha spiegato Ke dal palco, gli hanno cambiato la vita. Spielberg ha raccontato come vede la cosa dal suo punto di vista.

La cosa da ricordare è che tutti noi, quando facciamo il casting, non lo facciamo per la persona che scritturiamo, lo facciamo per il bene del film, dell'opera. Il casting significa domandarsi: come serviamo al meglio il copione? Come serviamo al meglio l'impresa intera? Quindi non lo vivo mai con l'idea di dare a qualcuno una svolta o un'opportunità per avere dalla vita più di quanto avesse prima di ottenere la parte. Per me conta solo il casting corretto.

Per quanto riguarda Ke, lui era Short Round. Sarebbe stato perfetto per Short Round. Quando lo incontrai, portò un uragano nella stanza. E lo fa ancora! Ha una grande energia positiva. Pieno di amore. Ti tocca dandoti il cuore, da ragazzino fece il provino così. Solo più tardi ho realizzato quale sia la responsabilità di portare una persona molto giovane in questo ambiente, ma lo ammiro anche molto per come si è comportato nell'ambiente. Dopo che fece Short Round, lo scelsi per I Goonies come Data. Ma dopo non ha lavorato tantissimo e ha cominciato a stare dietro le quinte, crescendo. È stato un tecnico degli stunt per tante scene di arti marziali. Veniva sui miei set e su altri, ci incontravamo, parlavamo. Ma stasera mi ha tolto il fiato. Quando ha preso il Golden Globe come migliore non protagonista, mi è venuto un tuffo al cuore.