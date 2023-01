Indiana Jones, Short Round per uno spin-off? Ke Huy Quan è disposto!

News Cinema

Ke Huy Quan, reduce dal Golden Globe per Everything Everywhere All At Once, potrebbe riprendere il ruolo di Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto?

Chi può dimenticare il piccolo deciso Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto, al fianco di Harrison Ford? Ebbene, Ke Huy Quan, tornato alla grande grazie al successo (americano) di Everything Everywhere All at Once, per il quale ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista, sarebbe ben disposto a riprendere in mano il ruolo! Lo ha raccontato al podcast Happy Sad Confused. Leggi anche Indiana Jones e Short Round 40 anni dopo, Ke Huy Quan racconta la reunion con Harrison Ford

Indiana Jones, uno spin-off con Ke Huy Quan nei panni di Short Round?

In attesa di Indiana Jones e la ruota del destino, l'Indiana Jones 5 conclusivo che ci aspetta al cinema il 30 giugno, si è fatto un gran parlare di spin-off della saga, anche sotto forma di serie tv in streaming su Disney+. Ma con quale personaggio? Fonti importanti negano che i progetti futuri riguardanti il franchise coinvolgano la Helena di Phoebe Waller-Bridge della Ruota come rimpiazzo di Indy. Anzi, James Mangold, regista di Indy 5, ha confermato che l'ipotetica serie non riguarda né Helena né Indy stesso. Ci potrebbe allora essere posto per una vecchia gloria come Short Round, spalla del prof.Jones in Indiana Jones e il tempio maledetto (1984)? Ke Huy Quan in quegli anni era sulla cresta dell'onda anche grazie ai Goonies, ma ha poi lasciato la recitazione, stanco della ghettizzazione hollywoodiana degli asiatici, almeno fino al grande rilancio nel 2022 con Everything Everywhere All at Once, che gli ha appena regalato un Golden Globe. Inutile dire, forte anche di un grande abbraccio con Ford qualche mese fa, che riprendere la parte di Short Round gli farebbe non poco piacere. Dice:

Amo il personaggio di Short Round. È divertente, coraggioso, salva il c- di Indy! Se la Disney o la Lucasfilm venisse mai da me a dirmi: "Vogliamo fare uno spin-off per Short Round", risponderei: "Ci sto!" Amo tantissimo quel personaggio, sarebbe incredibile rivistarlo dopo così tanti anni. Non ho idea di dove si trovi ora. Ne so quanto voi. Solo per il fatto che badava a Indy così tanto, non mi sorprenderei se fosse diventato un archeologo.

Ricordiamo che Ke Huy Quan ha già operato una manovra di avvicinamento a Disney+, perché sarà nel cast della seconda stagione di Loki, sulla piattaforma verso la metà di quest'anno.