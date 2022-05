Star Wars, un indizio sul film prodotto da Kevin Feige, parla lo sceneggiatore

News Cinema

Michael Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sta lavorando anche sul copione del non ancora annunciato film di Star Wars prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studios. E dice che...

Non abbiamo ancora notizie certe né tempistiche per il film di Star Wars prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studios, ma sappiamo che Michael Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ci sta lavorando alacremente... e l'ha confermato in un'intervista con Screen Rant, nell'ambito della promozione di Doctor Strange 2. C'è un indizio, per quanto debole... Leggi anche Star Wars Rogue Squadron cancellato? Voci di conflitti tra Patty Jenkins e Lucasfilm

Star Wars, parla lo sceneggiatore del film prodotto da Kevin Feige

Riuscirà il boss dei Marvel Studios, il demiurgo del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, a dire la sua anche nell'ambito Star Wars, lavorando con la Lucasfilm? Dovremo aspettare ancora molto per saperlo, dato che non ci sono tempistiche né per questo progetto né per l'altro lungometraggio di Taika Waititi (e la data di uscita di Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins nel 2023 è in forse, se non si gira quest'anno). Nel frattempo, a Screen Rant lo sceneggiatore Michael Waldron, incaricato del copione dell'impresa, ha detto quanto segue:

In questo momento sono impegnato in una galassia lontana lontana. [...] È fantastico, è un sogno che diventa realtà. In un certo senso è liberatorio, perché non è necessariamente un sequel di alcunché. C'è un'opportunità per respirare un po' e fare qualcosa che sa di originale. E a parte quello, è proprio divertente!