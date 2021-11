Star Wars Rogue Squadron cancellato? Voci di conflitti tra Patty Jenkins e Lucasfilm

News Cinema

A quanto sembra dietro la "sospensione" di Star Wars Rogue Squadron si cela qualcosa di più grave: probabili conflitti creativi tra Patty Jenkins e la Lucasfilm...

Qualche giorno fa vi avevamo riportato voci di corridoio (ma affidabili), secondo le quali il film Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins non avrebbe visto la luce come previsto nel dicembre 2023, e che quindi non si sarebbe girato più l'anno prossimo, per "conflitti di impegni" della regista, impegnata anche sul fronte Cleopatra e Wonder Woman 3 con Gal Gadot. Secondo le fonti del sito Puck, queste voci coprirebbero invece una realtà più plausibile e ahinoi più che credibile, considerando i precedenti: il film sarebbe sull'orlo della cancellazione, perché Patty Jenkins non riesce a trovare un accordo creativo con i vertici Lucasfilm sul copione definitivo. Leggi anche Star Wars Rogue Squadron sospeso: data d'uscita rimandata per il film di Patty Jenkins?

Star Wars Rogue Squadron, Patty Jenkins e la libertà creativa

Non sarebbe la prima volta che Patty Jenkins mostra un certo rigore, quando si tratta di procedere su un progetto. Dopo essersi fatta notare col dramma Monster interpretato da Charlize Theron che per il film vinse l'Oscar, Patty se ricordate stava per dirigere Thor: The Dark World, prima di voltare le spalle ai Marvel Studios, non convinta della direzione del secondo lungometraggio dedicato al figlio di Odino (la sostituì Alan Taylor, che guardacaso ha poi disconosciuto il risultato). Il grande successo di Wonder Woman, al quale è poi seguito Wonder Woman 1984, ha rimesso Patty Jenkins nei radar delle major, ma la regista non è cambiata, e Kathleen Kennedy, rinnovata presidente della Lucasfilm fino al 2024, forse se ne sta rendendo conto. Jenkins sperava di inserire in Star Wars: Rogue Squadron echi dell'esperienza di suo padre, pilota militare, contando evidemente di donare al film un'impronta autoriale.

Allo stesso tempo va ricordato che la strada dei nuovi Star Wars al cinema è lastricata di difficoltà: a parte il clamoroso allontanamento di Phil Lord e Chris Miller da Solo: A Star Wars Story (sostituiti da Ron Howard a set aperto!), c'è da ricordare l'Episodio IX di Colin Trevorrow cancellato (sostituito dall'Ascesa di Skywalker di J. J. Abrams), la ventilata trilogia ora archiviata dei creatori del Trono di Spade (David Benioff e Dan Weiss) e quella, in un limbo perenne, di Rian Johnson.

Stupisce questa confusione, quando sul fronte serie tv su Disney+ si va a gonfie vele con The Mandalorian, e The Book of Boba Fett previsto per fine dicembre promette bene (senza contare i futuri Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte, Lando, Rangers of the New Republic...). Per il grande schermo confidiamo nei progetti di Taika Waititi e Kevin Feige? Leggi anche Star Wars, un indizio sul film di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios?