Star Wars The Mandalorian, annunciato ufficialmente il film su Mando e Grogu (e chi lo dirigerà)

Lucasfilm ha annunciato ufficialmente che la serie tv The Mandalorian arriverà al cinema! Mando e Grogu saranno i protagonisti di un film, ma chi lo dirigerà? Scopriamo tutto sul nuovo progetto targato Star Wars.

L'annuncio che milioni di fans di Star Wars attendevano con trepidazione è finalmente ufficiale. The Mandalorian diventerà un film. La serie tv targata Disney+ con protagonisti Mando (Pedro Pascal) e Grogu si è fermata alla terza stagione, approdata sulla piattaforma nel 2023. La narrazione non ha lasciato elementi in sospeso, pertanto si è rumoreggiato a lungo sul futuro del cacciatore di taglie e del suo piccolo amico. Lucasfilm finalmente ha sciolto i primi dubbi: le avventure di Din Djarin e 'Baby Yoda' avranno un seguito, ma in forma di lungometraggio.

Il titolo del film dovrebbe essere proprio The Mandalorian and Grogu e alla regia ci sarà Jon Favreau. Del resto, chi potrebbe essere più adatto dell'ideatore della serie ambientata un lustro dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi(1983)? "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas - ha dichiarato Favreau - La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è davvero entusiasmante".

Non sappiamo chi firmerà la sceneggiatura, ma è molto probabile che sarà Dave Filoni, che di The Mandalorian è regista e produttore esecutivo. Filoni figura anche tra i produttori del lungometraggio, accanto al regista e alla presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Quest'ultima si è detta elettrizzata della pellicola in cantiere, elogiando il nuovo mondo creato dal già citato duo.

Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo.

La saga inaugurata nel 2019 non avrà dunque una quarta stagione, ma sarà coronata da un progetto ben più ambizioso. The Mandalorian and Grogu entrerà in produzione nel 2024. Naturalmente è presto per conoscere dettagli sulla trama e sul casting. Quel che è certo è che non vediamo l'ora di saperne di più.

Il film su Mando e Baby Yoda farà da apripista ai prossimi lavori targati Lucasfilm. L'universo ideato da George Lucas si arricchirà del misterioso lungometraggio diretto da Taika Waititi, ma non solo. In produzione ci sono ben tre film legati a Star Wars. Il primo vedrà al timone James Mangold e racconterà la genesi del concetto di Forza e l'avventura del primo Cavaliere Jedi.

Dave Filoni chiuderà il cerchio iniziato con la prima stagione di The Mandalorian, offrendo il fianco a vari crossover (fra cui The Book of Boba Fett ed Ahsoka). Saltiamo a 15 anni dopo la disfatta di Palpatine: è qui che sarà ambientato il lungometraggio che porterà la firma di Sharmeen Obaid-Chinoy e vedrà Rey (Daisy Ridley) impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi.