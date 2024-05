Star Wars, la riedizione di La Minaccia Fantasma fa grandi numeri al botteghino

News Cinema

Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma, a 25 anni di distanza, ha riscosso nella sua riedizione per le sale numeri notevoli negli USA, superando persino la riproposta di Titanic. Pace fatta tra i fan e George Lucas?

Chi c'era 25 anni fa, lo ricorda bene: Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma era atteso all'inverosimile, e il senso di delusione si trasformò per un nutrito numero di fan di Star Wars in vera rabbia, generando l'hating ante-litteram, prima ancora che i social nascessero, viaggiando sulla rete che scopriva la sua "Forza", sparando già strali micidiali. Un quarto di secolo dopo, non solo ci sono generazioni del tutto nuove che hanno giudicato la Trilogia Prequel di George Lucas per quello che dà, senza paragoni, ma lo stesso Minaccia Fantasma ha fatto registrare numeri notevoli nella sua riedizione al cinema. Leggi anche Star Wars, Ewan McGregor sul disprezzo per La minaccia fantasma: "Fummo massacrati, fu dura"

Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma, la riedizione batte Titanic ma non Avatar