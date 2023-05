Star Wars: I migliori cinque film in streaming della saga creata da George Lucas

News Cinema

Il 18 maggio 1999 arrivava nelle sale americane La minaccia fantasma. Ecco i nostri episodi preferiti in streaming del famoso franchise.

Il 19 maggio 1999 usciva nelle sale americane Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma a sedici anni dalla fine della prima, mitica trilogia. Il ritorno di George Lucas e della sua creatura sci-fi nel bene e nel male ha segnato un momento fondamentale per il cinema di fantascienza e non soltanto. Per onorare questo anniversario vi proponiamo quelli che secondo noi sono i migliori episodi della saga di Guerre stellari, cinque film in streaming che hanno riscosso enorme consenso al botteghino e in qualche caso anche l’applauso della critica. Buona lettura.

I migliori film in streaming nella saga di Star Wars

Il ritorno dello Jedi Guerre stellari Star Wars: Il Risveglio della Forza L’impero colpisce ancora Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith

5) Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith: il trailer del film

Diciamocelo apertamente, la seconda trilogia sia a livello estetico che narrativo rappresenta quasi certamente il punto più basso dell’intero franchise, e questo soprattutto perché manca il mito, l’epica fondante. Così quando nell’ultima parte de Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith assistiamo alla “nascita” di Darth Vader, ecco che tutto cambia: il tono si fa potente, le immagini acquistano spessore, la narrazione si ferma di fronte alla grandezza del villain. George Lucas si ricorda chi era e cosa aveva creato, e per una mezz’ora riacquista lo status che gli compete. Molto buono Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi. Disponibile su Amazon Prime Video, Disney +.

4) L’impero colpisce ancora (1980)

Per una larghissima parte degli appassionati di Guerre stellari rappresenta l'episodio migliore in assoluto, per noi L’impero colpisce ancora possiede alcune lentezze eccessive nella parte centrale e a dirla tutta non siamo mai stati fan di finali talmente “aperti”, poco importa quale sia il franchise. Detto questo, lo spettacolo possiede una sua possanza da tragedia e altri momenti di grande cinema. Irvin Kershner ha fatto un ottimo lavoro sullo status della trilogia, gli va dato merito. Disponibile su Google Play, Disney +.

3) Star Wars: Il Risveglio della Forza (2015)

Star Wars: Il Risveglio della Forza: Il trailer definitivo italiano - HD

La ripartenza firmata J.J. Abrams si fa immediatamente un omaggio alla trilogia classica reinterpretato con la voglia di proiettarsi verso il futuro in maniera precisa e vagamente geek, come il suo autore. Star Wars: Il Risveglio della Forza funziona sotto ogni punto di vista, intrattiene e offre uno spettacolo visivo notevole. Adam Driver come villain ha spessore e varietà, gli altri personaggi sanno come muoversi dentro una trama ben costruita. A noi ha entusiasmato. maggior incasso della storia dei cinema americano. Ci sta…PEccato gli episodi successivi siano sconclusionati. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

2) Guerre stellari (1977)

L’originale rimane l’originale. Successo incredibile, che ha fatto la storia del cinema e del costume. Tanto divertimento ed effetti speciali innovativi mescolato con quel pizzico di eleganza che Sir Alec Guinness portava dietro. Guerre stellari diventa intrattenimento quasi perfetto, veloce e stracolmo di trovate. In quanto a statura mitica non può essere minimamente avvicinabile, questo di certo gli spetta. Sette premi Oscar e nomination per il miglior film e la regia, cosa rarissima per un film di fantascienza. Soprattutto all’epoca. Intoccabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Disney +.

1) Il ritorno dello Jedi (1983)

Per noi il miglior episodio di Star Wars perché il Luke Skywalker di Mark Hamill finalmente acquista la dimensione di eroe che merita, per l’inizio travolgente, per la sequenza finale nella giungla straordinariamente organizzata, per Carrie Fisher che si fa stupenda e combattiva. Richard Marquand regala a Il ritorno dello Jedi una leggerezza che diventa ventata d’aria fresca, perfetta per chiudere al meglio un ciclo cinematografico senza precedenti. Che bel film di intrattenimento e sentimenti veri! Commovente. Disponibile su Google Play, Disney +.