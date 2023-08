Star Wars, Ahsoka sarà anche nel film di Dave Filoni? Risponde Rosario Dawson

News Cinema

Manca pochissimo alla partenza di Ahsoka su Disney+, il 23 agosto: Rosario Dawson, interprete del personaggio nella serie dal vero, sarà anche nel film di Star Wars a cura di Dave Filoni, creatore della Jedi? Risponde l'interessata.

Il 23 agosto sarà disponibile in streaming su Disney+ la serie Ahsoka, dove Rosario Dawson interpreta in carne e ossa un popolare personaggio di Star Wars, nato nel 2008 per la serie The Clone Wars. Come sappiamo Rosario era già apparsa un paio di volte come Ahsoka in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ma l'imminente serie che porta il suo nome la vedrà mattatrice assoluta. Ora sappiamo che Dave Filoni, creatore del personaggio e presenza fissa nello Star Wars televisivo (animato prima e ora anche dal vero), dirigerà uno dei tre nuovi film della saga. Vedremo Ahsoka anche lì? Rosario Dawson ci risponde.





Ahsoka, Rosario Dawson su Dave Filoni: "Lo adoro, sono gasatissima per lui!"

Regista e showrunner di svariate serie dedicate a Star Wars, il buon Dave Filoni è stato scelto per dirigere il film centrale di una nuova trilogia, la storia che riguarderà la Nuova Repubblica, e che farà incontrare i mondi di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e ora Ahsoka, in partenza il 23 agosto su Disney+ con Rosario Dawson. Data la popolarità della Jedi (anzi, dell'ex-Jedi, come i fan di Clone Wars dovrebbero ben sapere), è possibile che ritorni sia in una seconda stagione, sia sul grande schermo, proprio in quel film? Rosario Dawson non rivela nulla, ma non nasconde nemmeno il suo appoggio incondizionato a Dave. Questa dichiarazione arriva da un'intervista concessa dall'attrice durante la promozione di La casa dei fantasmi, prima che lo sciopero degli attori partisse.

Se ci sarà altro in futuro, ne sarò entusiasta e grata. Sento che ogni volta che l'interpreto imparo di più. Provo quello che non avrei mai potuto provare in altri modi, sento di migliorare ogni volta. [...] Sono semplicemente felice per lui. Davvero, mio zio è un disegnatore di fumetti, non è da tutti passare dall'animazione alla regia, specialmente di un film dal vero. Per tutti i nerd, per il mondo dei Comic-Con, è una roba grossa. Sono proprio gasatissima per lui, perché non poteva succedere a una persona migliore. Ha un talento enorme, è fantastico, io l'adoro. E penso che tutto quello che ha imparato nell'animazione, lo sta facendo esplodere nella regia dal vero. Quindi sì, sono una fan e non vedo l'ora di guardare quel film, a prescindere dal fatto che io ci sia o meno.