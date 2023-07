Ahsoka, la doppiatrice originale ci invita a studiare per affrontare la serie di Star Wars

News Serie TV

Ashley Eckstein, doppiatrice originale di Ahsoka nelle serie animate di Star Wars, ritiene che, per godere al meglio dell'imminente serie dal vero su Disney+ con Rosario Dawson, sia il caso di recuperare il passato del personaggio sulla piattaforma. C'è un modo relativamente veloce per farlo, però.

Quando il 23 agosto su Disney+ saranno pubblicati i primi due episodi di Ahsoka, la nuova serie dal vero di Star Wars, per qualcuno il personaggio interpretato da Rosario Dawson sarà solo la jedi vista nei due episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Ahsoka però esiste dal 2008, dalla prima serie animata di The Clone Wars, e la sua doppiatrice originale storica, Ashley Eckstein, non vuole proprio che quel passato sia dimenticato.





Ahsoka, da Clone Wars a Rosario Dawson, simbolo di Star Wars tra animazione e live action

Ashley Eckstein ha doppiato Ahsoka Tano sin da The Clone Wars (2008-2014, più una stagione conclusiva nel 2020), dandole la voce anche nelle successive serie animate di Star Wars, come Rebels (2014-2018) e Tales of the Jedi (2022). A differenza di Katee Sackhoff, voce di Bo-Katan Kryze ma anche sua interprete in carne e ossa in Mandalorian per via di una carriera parallela di attrice, Ashley è solo una "voice actor" e ha lasciato il passo a Rosario Dawson nell'imminente serie dal vero. Dave Filoni, creatore di Clone Wars e colonna dello Star Wars televisivo, aveva dichiarato a IGN: "Credo che sia importante che ciascuna serie si possa reggere da sola, non vogliamo creare una situazione in cui senti di dover vedere le altre cose, perché ti stai perdendo qualcosa." Tecnicamente forse no, ma secondo Ashley, intervistata da Cinema Blend, il coinvolgimento emotivo profondo viene proprio dal passato...

Raccomando fortemente di prendersi del tempo per guardare The Clone Wars, Star Wars Rebels e anche Tales of the Jedi. Se non lo farete, vi perderete dei trascorsi cruciali che dovete davvero sapere per godervi appieno la serie di Ahsoka. Ci aspettano tante nuove e incredibili storie, ma senza quel trascorso, senza capire profondamente chi sia Ahsoka o anche chi siano gli altri personaggi, non apprezzerete o comprenderete in profondità quello che succederà.

Certo, un film di animazione, sette stagioni di The Clone Wars, quattro di Rebels e una di Tales of the Jedi non sono proprio una passeggiata da recuperare in meno di un mese: nella sezione Star Wars di Disney+, tuttavia, esiste una playlist dedicata ad Ahsoka, con episodi selezionati da queste serie animate, per crearsi un ripasso / studio magari non degno dei completisti, ma finalizzato proprio a trasmettere quel prezioso "trascorso" di cui parla Ashley.