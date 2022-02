Spider-Man No Way Home senza Oscar, Andrew Garfield se ne fa una ragione

News Cinema

Nonostante le tiepide speranze, Spider-Man No Way Home non ha conquistato nomination all'Oscar nelle categorie più importanti. Andrew Garfield è tranquillo: per lui in questo caso conta ben altro.

Alla fine Spider-Man No Way Home non ha ottenuto nomination all'Oscar in categorie importanti, dovendosi accontentare di concorrere per i migliori effetti visivi (un "contentino" tipico in questi casi): i Marvel Studios di Kevin Feige speravano di sfidarsi con gli altri titoli per il miglior film, come accadde per Black Panther, però non è successo. Tom Holland ha già detto quanto poco gli importasse, ora l'altro Peter Parker, Andrew Garfield, gli fa eco in un'intervista con Hollywood Reporter... Leggi anche Spider-Man No Way Home degno di Oscar? Risponde Tom Holland

Andrew Garfield: "Niente Oscar per Spider-Man No Way Home? Tiene in vita le sale"

Andrew Garfield, cercando di mantenere disperatamente il segreto fino all'ultimo momento, ha partecipato a Spider-Man No Way Home in compagnia del precedente Tessiragnatele, Tobey Maguire. Stando alle parole che ha regalato a Hollywood Reporter, per lui un mancato solenne riconoscimento dell'Academy con un Oscar al film di Jon Watts non è quel che conta...

Non so come commentare questa cosa. Adoro il film, adoro Amy Pascal [la producer Sony, ndr], Jon Watts, Kevin e ovviamente Tom, Zendaya, Jacob, Tobey e tutto il cast. Quel film è stato una valanga di proporzioni che noi stessi forse non potevamo immaginare. Posso solo parlare per me stesso e sentirmi grato di fare parte di qualcosa che in questo momento sta tenendo in vita il cinema, riempiendo le sale, aiutando da quel punto di vista e assicurandosi che l'esperienza fisica, l'esperienza collettiva di andare al cinema rimanga intatta. È molto, molto figo vedere tanti spettatori che desiderano ardentemente la stessa cosa per cui tu stesso non stai nella pelle. Ovviamente Spider-Man No Way Home è uno di quei film in questo momento, è troppo forte, sono lusingato di farne parte.