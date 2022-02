Spider-Man No Way Home degno di Oscar? Risponde Tom Holland

News Cinema

I fan e Kevin Feige chiedono un riconoscimento agli Oscar per Spider-Man No Way Home. A Tom Holland piacerebbe, però...

Non è la prima volta che si discute di un possibile Oscar per Spider-Man No Way Home: poco tempo fa Black Panther fu il primo cinecomic nominato come miglior film dall'Academy, quindi è lecito sperare, e sulla questione si era speso già di recente Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, responsabile del Marvel Cinematic Universe. Ora Variety ha posto la stessa questione a Tom Holland alias Peter Parker... Leggi anche Spider-Man No Way Home merita gli Oscar, parola di Kevin Feige

Tom Holland: "L'Oscar per Spider-Man No Way Home? Bastano i fan"

Tom Holland, interprete di Peter Parker (o meglio di UNO dei Peter Parker) in Spider-Man No Way Home, attualmente un incasso da 1.740.000.000 di dollari nel mondo, ha le idee chiare sulle possibilità di un Oscar per il film che ha frantumato non solo il boxoffice ma anche il cuore di tanti appassionati Marvel.

Sarebbe un onore enorme se fosse nominato agli Oscar, ma penso di poter parlare a nome di tutti alla Marvel, alla Sony e in particolare a nome del regista Jon Watts, la reazione dei fan che abbiamo ricevuto, il loro amore e sostegno, sono sufficienti.