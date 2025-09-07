Sotto le Nuvole: Rai Cinema festeggia Gianfranco Rosi, vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia

News Cinema

Gianfranco Rosi torna a trionfare al Festival di Venezia, dove si aggiudica il Premio Speciale della Giuria con il bel documentario in bianco e nero Sotto le Nuvole. Rai Cinema, nella persona dell'Amministratore Delegato Paolo Del Brocco, commenta la vittoria.

L'ottantaduesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia si è chiusa, come sappiamo, con la cerimonia di premiazione, che si è conclusa con due premi importanti all'Italia: la Coppa Volpi per il miglior attore a Toni Servillo, per La Grazia di Paolo Sorrentino, e il Premio Speciale della Giuria a Sotto le Nuvole di Gianfranco Rosi. Nel discorso di accettazione del riconoscimento, il regista ha sottolineato l'importanza del documentario come linguaggio cinematografico potente ed efficace e ha ringraziato Rai Cinema, nella persona di Paolo Del Brocco, per avergli concesso tutto il tempo di cui aveva bisogno, e cioè tre lunghi anni.

A poche ore dalla vittoria di Gianfranco Rosi, l'Amministratore Delegato di Rai Cinema ha espresso la sua gioia per la vittoria del film di Rosi:

Ancora una volta siamo al fianco di Gianfranco Rosi a raccogliere gli applausi e i consensi del miglior cinema del mondo. Ancora una volta, dopo i successi di Sacro Gra e Fuocoammare, il suo sguardo si conferma come uno tra i più originali e sorprendenti, anche quando si sofferma sulle realtà a noi più vicine, dove i paesaggi naturali e umani sembrano già noti, e non lo sono, rivelandosi attraverso i suoi occhi. Gianfranco Rosi è riuscito a cambiare strutturalmente il linguaggio del cinema del reale, trovando una sua personalissima strada e stile di racconto che sta scrivendo la storia del cinema e aprendo le porte a tanti nuovi autori. È con grande gioia che ci congratuliamo con lui e con la produttrice Donatella Palermo per averci offerto un'opera che ci rende particolarmente orgogliosi, tanto più in un’edizione della Mostra che possiamo definire eccezionale per livello di competizione. E conferma che il sostegno di Rai Cinema al cinema di approfondimento e riflessione è vincente e riesce ad affermarsi anche nelle sfide più complesse. Grazie a Gianfranco Rosi che ci prende di nuovo per mano e ci fa volare in alto.

Queste invece le parole di Nicola Claudio, Presidente di Rai Cinema:

Abbiamo partecipato a questo Festival con ben 22 titoli tra film, film documentari e cortometraggi, tra cui altri due film italiani in Concorso, Duse di Pietro Marcello ed Elisa di Leonardo Di Costanzo. Dunque, una presenza importante che ben riflette la varietà e il peso della nostra proposta produttiva. Ognuno degli autori che abbiamo accompagnato a Venezia ha espresso un punto di vista personale che si sofferma e riflette sul nostro presente o sul passato che diventa sempre più lo specchio del nostro tempo. In una sorta di racconto a più facce sulla nostra contemporaneità, che cerca di ricostruirne il senso e l'identità. È anche questo il compito del cinema, a cui il servizio pubblico della Rai risponde con un’offerta di qualità che continua ad alimentare il dialogo costruttivo con il pubblico.

Leggi anche Sotto le nuvole, il viaggio a Napoli di Gianfranco Rosi: la recensione del documentario visto a Venezia

Rai Cinema ha riportato una vittoria anche nella sezione Orizzonti, con Giacomo Covi che si è aggiudicato il premio per il miglior attore in qualità di coprotagonista del film Un anno di scuola di Laura Samani.

Tornando a Gianfranco Rosi, i suoi documentari sono stati molto amati, negli anni, dalle giurie dei più importanti festival internazionali. Nel 2013 il regista ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia con Sacro GRA. Nel 2016, invece, è stato premiato con l'Orso d'oro al Festival di Berlino per Fuocoammare, per il quale è stato anche candidato all'Oscar al miglior documentario.

Girato in bianco e nero, Sotto le Nuvole ci restituisce tranche de vie di persone che vivono tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio: partenopei, turisti e lavoratori marittimi stranieri. L'uscita in sala è prevista per il 18 settembre con 01 Distribution.