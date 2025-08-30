Sotto le nuvole, il viaggio a Napoli di Gianfranco Rosi: la recensione del documentario visto a Venezia

Un viaggio nelle profondità meno apparenti di un luogo antico quanto il ricordo delle bizze del Vesuvio che incombe. Gianfranco Rosi è stato molto tempo a Napoli per raccontarla da un punto di vista particolare in Sotto le nuvole, presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Un bianco e nero contrastato, delle riprese insistite dalle nuvole a Sotto le nuvole, con un cielo nuvoloso e un sole che si intravede appena. Fin da subito Gianfranco Rosi mette cose in chiaro. Il suo è un cinema di osservazione, con un punto di vista ben chiaro, ma certo non un cinema del reale ripreso così com'è, per cui scordatevi il sole accecante e i colori di una Napoli di ordinanza. La scelta del bianco e nero arriva consequenziale, con la sua necessità di nascondere il sole fra le nuvole per essere valorizzata al massimo. L'autore si è come suo solito immerso per molto tempo, ben tre anni, in una realtà, in questo caso il territorio fra il mare, la città e il Vesuvio, per assorbirne l'anima e riproporla, Sotto le nuvole.

Una narrazione orientata a un dialogo fertile fra il suo passato e il presente, contaminato in ogni angolo da una storia che è ovunque, dal cielo al golfo. In particolare Rosi sceglie di gettarci nel sottosuolo, in quella Napoli sotterranea che rappresenta un esempio unico di contro-realtà nascosta eppure capace di permeare il sopra e le vite degli abitanti, ma anche dei turisti. Particolarmente seducenti sono i momenti in cui vengono mostrate statue e reperti, spesso in precario stato di conservazione, e conservate in magazzini sotterranei del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, capaci di creare un accumulo di suggestioni e stili che ben sintetizza il fascino stratificato di una città di profondità.

Tante volte criticata per la sua proverbiale inefficienza, è un vagone della circumvesuviana a collegare le incursioni per la città e dintorni di Rosi, fra i cavalli che si allenano al trotto per una competizione, il centralino dei vigili del fuoco alle prese con le richieste più bizzarre della cittadinanza, che regala momenti di alleggerimento comico veri e propri, o una nave in porto che fa la spola con l’Ucraina in guerra. Un tempo che incombe nei ricordi resi eterni dalla pioggia di lava e cenere del Vesuvio dell’eruzione che ha sconvolto Pompei nel 79 d.C. In cerca delle tracce della storia, scavando nel tempo.

Sotto le nuvole conferma l’abilità del suo autore di delineare con veloci pennellate in spazi inattesi un dialogo seducente fra luoghi e storia, presente e passato, alternando in questo caso le prospettive, dall’alto di un elicottero o dal sottosuolo, evitando in molti casi una macchina da presa ad altezza uomo, e territorio. Un titolo che rimanda a una citazione di Jean Cocteau, “Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo”, mentre al di sotto “La terra intorno al golfo è un’immensa macchina del tempo”.

In cui il futuro è dei bambini che ruotano attorno al loro maestro di strada, in un doposcuola che conferma l’energia degli abitanti di una città proiettata al futuro, ma che accoglie figure uscite da un passato ai limiti del pagano come gli striscianti, devoti che supplicano a modo loro, a livello pavimento, nella Chiesa della Madonna dell’Arco, proprio ai piedi del Vesuvio.