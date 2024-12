Sons: intervista a Gustav Möller, regista di un film carcerario all'incontrario in concorso al Noir in Festival

News Cinema

Il danese Gustav Möller accompagna al Noir in Festival 2024 Sons, un prison movie che, attraverso la vicenda di un detenuto, racconta la storia di una guardia carceraria che è anche una madre. Abbiamo intervistato il regista all’indomani della proiezione.

Tra i film in concorso del Noir in festival 2024, uno dei più interessanti e insoliti è certamente Sons del danese Gustav Möller, che sceglie il filone carcerario e raconta una storia che si svolge interamente in una casa di reclusione. Protagonista della vicenda è una guardia penitenziaria di nome Eva che lavora in una delle sezioni più pacifiche della prigione e ha un rapporto con i detenuti fatto di dolcezza e senso di protezione. Un giorno arriva in carcere un ragazzo di nome Mikkel che ha avuto a che fare con il doloroso passato recente di Eva e con suo figlio. Spinta dalla sete di vendetta la donna chiede di essere trasferita nella sezione del giovane, per poterlo tormentare indisturbata.

Con un cast capitanato dalla bravissima Sidse Babett Knudsen, Sons è stato anche sceneggiato dallo stesso Gustav Möller, che abbiamo intervistato chiedendogli prima di tutto del suo approccio a un genere cinematografico che non passa mai di moda e all’interno del quale non sempre si riesce a muoversi con originalità. “Ho pensato che potesse essere interessante fare un film carcerario all'incontrario" - ci ha spiegato - "che raccontasse la storia di un detenuto attraverso la vicenda di una guardia penitenziaria. Per il resto Sons è molto simile ai più tradizionali film ambientati in prigione, in cui non si esce mai dal carcere, si comincia con un arrivo e si finisce con una messa in libertà e sostanzialmente ci si concentra su un personaggio che impara una lezione. Quello che ho amato di più di questa esperienza è stato concentrare l'azione in un unico luogo, cercando si fare in modo che la sala cinematografica e la prigione coincidessero. Mi è piaciuto creare un mondo che sembra un po’ una stanza nella quale lo spettatore improvvisamente si ritrova, restando spiazzato e sentendosi oppresso.

Nel film a un certo punto un personaggio dice ce ci sono persone che semplicemente non possono essere salvate. È questo il suo pensiero?

Non credo sia uno spoiler dire che si tratta di una delle battute finali di Sons. Ho pensato che sarebbe stato interessante concludere il racconto con un'affermazione provocatoria, che non esprime il mio pensiero ma nasce dal desiderio di indurre chi vede il film a domandarsi: 'Sono d’accordo con questa frase?'. Credo fermamente che esistano persone che non possono essere riabilitate dal sistema giudiziario e penso che sia interessante riflettere su ciò che può essere fatto con queste persone, che hanno gli stessi diritti tutte le altre. In ogni modo la frase non va intesa in senso cattolico. L'Italia ha una tradizione religiosa diversa dalla nostra e penso che nel caso di Sons non sia possibile intendere la salvezza in senso cristiano. È chiaro che se parli di peccato, punizione e perdono, la religione c'entra per definizione, ma siccome in Scandinavia abbiamo un'alta opinione di noi stessi e crediamo di essere persone colte, civilizzate ed educate, volevo mettere in discussione questa nostra convinzione attraverso un sentimento forte come la sete di vendetta.

Quando in un film un personaggio cerca di farsi giustizia da solo, viene da pensare che il regista metta in discussione il sistema giudiziario del proprio paese. È andata così nel caso di Sons?

Se mi sono lanciato in questa avventura cinematografica è perché ero molto affascinato dal fatto che in Danimarca, e più in generale in Scandinava, esiste una profonda contraddizione nel sistema carcerario, perché da una parte ci si aspetta che le prigioni rendano i detenuti delle persone migliori, mentre dall'altra ci auguriamo che la vita in carcere sia molto dura e faccia comprendere a chi sconta una pena che nella nostra società il senso di giustizia è fortissimo e che non bisogna infrangere le regole. Ora, queste due realtà finiscono per entrare in conflitto, perché più punisci una persona, più difficile diventa riabilitarla , ma più riabiliti un detenuto, più indebolisci il senso di giustizia della società. Proprio questa contraddizione era ciò che più mi premeva evidenziare, e il modo migliore per farlo era portare un personaggio come Eva a confrontarsi con una realtà che va a impattare fortemente sulle sue emozioni.

Il personaggio di Eva è piuttosto imperscrutabile, e tuttavia restiamo spiazzati quando si comporta in maniera violenta…

Nel film non vediamo mai la casa di Eva così come la sua vita al di fuori del carcere, quindi il pubblico non riesce a farsi un'idea precisa di chi sia questa donna: non sappiamo a quale classe sociale appartenga e non conosciamo la sua sfera privata, e quindi ho pensato che, quando entrava in gioco la violenza, fosse necessario mostrarla apertamente. Eva lavora in una sezione del carcere dove la riabilitazione è possibile, ma poi si trasferisce in una nuova sezione dove la violenza è all'ordine del giorno. Questa cosa la cambia mentalmente, la priva di umanità, e desideravo che il pubblico andasse incontro alla stessa trasformazione, in modo da procedere di pari passo con la protagonista del film.

Era importante che la guardia carceraria al centro di Sons fosse una donna che si muove in un universo di soli uomini?

Non sono partito con l’idea di raccontare una storia al femminile. Mi interessava soprattutto parlare di un genitore, perché la vita di una guardia carceraria in Danimarca è molto simile a quella di un padre e di una madre, che devono aiutare i figli a fare i compiti e trovare un equilibrio tra l'amore e la disciplina. Come un genitore, la guardia carceraria deve allevare e, se necessario, punire.

Resta il fatto che Eva è una madre e che vediamo anche la mamma di Mikkel...

E infatti Sons parla inevitabilmente di maternità, e a questo proposito mi premeva sottolineare che ogni madre che ha un figlio in prigione è anche lei una vittima e combatte con il senso di colpa. Quando cominci a vedere il film, hai la sensazione che anche Eva sia in prigione, forse perché a guidarla è la vendetta. E man mano che Sons va avanti, diventa sempre più chiaro che la stessa Eva somiglia a un detenuto, anche se lei sceglie di esserlo.

Immagino che le lei abbia fatto molte ricerche sulla vita in carcere. Ha scoperto qualcosa che non immaginava?

Mi sono documentato molto, parlando con persone che erano state in prigione o che avevano parenti e amici e in carcere. Abbiamo visitato diversi penitenziari e abbiamo avuto a disposizione un consulente che fa la guardia carceraria. La cosa che più mi ha colpito è che non soltanto i detenuti possono sviluppare un disturbo post-traumatico da stress o cominciare a soffrire di claustrofobia. Può capitare benissimo anche alle guardie, che, pur tornando a casa la sera, possono accusare gli stessi disagi proprio perché lavorano in un contesto potenzialmente molto violento.

Un’ultima domanda: Quali sono i suoi film carcerari del cuore?

Penso che Il profeta di Jacques Audiard sia un bellissimo film carcerario. Mi piace molto anche Hunger di Steve McQueen, con uno straordinario Michael Fassbender.

Ricordiamo che Sons uscirà in Italia distribuito da Movies Inspired.