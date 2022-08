Siccità: le prime immagini, il poster e il trailer del film di Paolo Virzì presentato a Venezia

News Cinema

Sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, prima di uscire nelle sale il 29 settembre. Ecco le prime immagini e il manifesto di Siccità di Paolo Virzì.

Paolo Virzì sta tornando con un nuovo, atteso film. Non fosse che per la grande attualità che sembra traspirare fin dal titolo, Siccità. Il trailer sembra confermare le premesse, intrigante e spiazzante. Ecco ora le prime immagini e il manifesto, che vi presentiamo in anteprima. Il film sarà presentato all'imminente Festival di Venezia fuori concorso, prima di uscire poi nelle sale italiane il 29 settembre per Vision Distribution, che ha anche prodotto il film insieme a Wildside, società del gruppo Fremantle.

Siccità è diretto da Paolo Virzì, anche sceneggiatore insieme a Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo. Il cast è corale e molto ricco, composto da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco.

Siccità: Il manifesto del film di Paolo Virzì

La trama e il trailer di Siccità

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.



Siccità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le prime immagini di Siccità