Shrek, Eddie Murphy svela il futuro del franchise: in arrivo quinto film e spin-off su Ciuchino

News Cinema

Grandi novità per i fans di Shrek, direttamente dalla vivavoce di Eddie Murphy. La voce dell'iconico Ciuchino ha confermato che un quinto film è ufficialmente in arrivo, ma non solo. In cantiere c'è anche uno spin-off sull'invadente somaro chiacchierone.

Nostalgici dei primi Anni Duemila, a raccolta! L'orco più irriverente e famoso del cinema è sul punto di tornare sul grande schermo: parola di Eddie Murphy. L'attore, dopo anni di rumors suscitati dalla famosa scena post-credit di Il Gatto con gli Stivali: L'Ultimo Desiderio, ha elettrizzato i fans annunciando che Shrek 5 è ufficialmente in cantiere! Non è tutto: il quinto film non sarà l'unico ritorno di Murphy nell'amato franchise. Il divo ha alzato l'asticella svelando che la Dreamworks sta anche sviluppando uno spin-off con protagonista Ciuchino, di cui l'attore è la voce da ormai 25 anni.

Basato sul libro illustrato di William Steig, Shrek è arrivato per la prima volta al cinema nel 2001. Oltre ai tre sequel, conta numerosi cortometraggi e speciali natalizi realizzati per la TV e l'home video. Si stima che il franchise abbia incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino. Il quinto sequel, a onor del vero, è in fase di sviluppo da circa un decennio. Gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, risalgono a circa un anno fa. Ad oggi, sappiamo che la data di uscita di Shrek 5 è fissata per il 2025, quindici anni dopo il mediocre Shrek e vissero felici e contenti (2010). Si vocifera che il nuovo lungometraggio potrebbe essere un reboot e riscrivere la storia da zero.

È improbabile, tuttavia, che la Dreamworks chieda ai milioni di affezionati di rinunciare agli iconici personaggi della saga: dal già citato Ciuchino, alla Principessa Fiona (che ha la voce originale di Cameron Diaz), fino allo stesso Shrek (Mike Myers). Più verosimile è l'idea di un prosieguo delle disavventure dell'orco che ha capovolto il mondo delle fiabe, regalando risate e momenti cult ai fans di tutto il mondo.

Ma cos'ha detto di preciso Eddie Murphy? Raggiunto da Collider, la star ha dichiarato: "Ho iniziato a registrare Shrek, penso che uscirà nel 2025, e prossimamente ne faremo un Ciuchino". Indubbiamente, il logorroico ed esilarante somarello è tra i più amati personaggi del franchise. Sulla falsariga di quanto accaduto per il Gatto con gli Stivali, che ha la suadente voce di Antonio Banderas, anche Ciuchino sta per avere il suo spin-off.

Murphy non ha nascosto nemmeno in passato il suo interesse per un progetto di questo tipo. Le premesse sono ottime, dal momento che Il gatto con gli stivali (2011) e il già citato sequel del 2022 hanno avuto grande fortuna presso il pubblico. Non rimane che scoprire se lo spin-off sarà una origin story sul 'ciuco parlante volante' oppure un'avventura a sé stante, slegata dai protagonisti dell'universo di Shrek.

Una cosa è certa: l'operazione nostalgia della Dreamworks, dopo il ritorno in grande spolvero di Kung Fu Panda, è più attiva che mai.