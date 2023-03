Shin Kamen Rider: un nuovo trailer del film di Hideaki Anno

News Cinema

Per il 50esimo anniversario di Kamen Rider, uno dei tokusatsu più amati di sempre, ecco un lungometraggio cinematografico diretto da uno dei più visionari registi giapponesi. Ecco il nuovo trailer originale di Shin Kamen Rider.

I tokusatsu sono quei telefilm giapponesi diventati popolarissimi negli anni Sessanta e Settanta (e arrivati in Italia con un qualche ritardo), a tema fantastico o fantascientifico, con l'uso di grandi effetti speciali. Tra i più noti, almeno da noi, ci sono Ultraman, Megaloman, Guerre fra Galassie. E poi, ovviamente, c'è Kamen Rider, uno dei personaggi più noti e amati della cultura pop giapponese, nato dalla fantasia del mangaka Shōtarō Ishinomori.

Kamen Rider raccontava di Takeshi Hondo, un ragazzo molto intelligente che veniva rapito da un'organizzazione terroristica per trasformarlo in una sorta di superuomo cyborg che avrebbe dovuto supportare il loro piano: sostituire tutta la popolazione del pianeta con creature cyborg. Takeshi riusciva però a fuggire dalle grifie dei suoi aguzzini, prima della cancellazione della sua memoria e dopo però aver acquisito nuovi, incredibili poteri, dedicando la sua vota a combattere quell'oscuro nemico.

In occasione del cinquantesimo anniversario di questa serie, in Giappone la Toei ha prodotto un lungometraggio cinematografico che si inserisce nel percorso iniziato con Shin Godzilla e Shin Ultraman: si intitola appunto Shin Kamen Rider ed è diretto dal grande Hideaki Anno, il papà della saga di Neon Genesis Evangelion, ma anche co-regista di Shin Godzilla e sceneggiatore e produttore di Shin Ultraman.

Shin Kamen Rider ha da pochi giorni fatto il suo debutto nei cinema giapponesi, e questo è il suo spettacolare trailer ufficiale originale: