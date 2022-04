Shin Ultraman: il trailer del film giapponese con il celebre personaggio!

News Cinema

Debutta il 13 maggio nei cinema del Giappone questo attesissimo film, realizzato dallo stesso team produttivo dietro a Shin Godzilla.

Molti di voi, i più anziani, l'avranno visto in tv, in Italia, quando erano bambini. Altri, più giovani, l'avranno conosciuto in altri modi e per altre vie. Ma Ultraman è e rimane un mito, un elemento imprescindibile nella formazione culturale pop di intere generazioni di bambini e ragazzi: in Giappone, dove è nato, ma anche nel resto del mondo.

Il 13 maggio nei cinema del paese del Sol Levante debutta Shin Ultraman, film che dona dignità cinematografica a questo personaggio nato e prosperato su quello piccolo.

Prodotto da Toho Co., Khara Inc. e Tsuburaya Productions, Shin Ultraman, come suggerisce il titolo, è stato realizzato dagli stessi registi di Shin Godzilla: il leggendario Hideaki Anno che ha dato vita alla saga di Neon Genesis Evangelion, e l'esperto di effetti speciali Shinji Higuchi. Il cast vede Takumi Saitoh nel ruolo del protagonista, affiancato da Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima, Daiki Arioka, Akari Hayami e Tetsushi Tanaka.

Nel film, delle gigantesche e sconosciute creature sono comparse una dopo l'altra, portando scompiglio e distruzione. Il Governo giapponese, dato che le armi convenzionali sembrano non avere alcun effetto su questi mostri, mette insieme una task force per trovare soluzioni e combattere le creature, quando un gigante argenteo appare improvvisamente dagli spazi siderali portando un aiuto inaspettato.

Questo è il trailer di Shin Ultraman: